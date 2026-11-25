O deputado federal André Janones (Rede) afirmou que acusações de crimes graves feitas contra ele, publicadas nas redes sociais, são armadas e sem provas. O aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) suspeita de que o colega Nikolas Ferreira (PL) seja o responsável pelas denúncias.

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Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Janones responde a um comentário de uma mulher que denuncia uma violência sexual supostamente cometida pelo deputado, no ano de 2012. Segundo o parlamentar, a acusação não procede, devido à data em que a internauta afirma que o crime ocorreu e por não conhecê-la pessoalmente.

"Em 2012, eu fui brutalmente estuprada pelo André Janones. Na época, ele era presidente do Centro Acadêmico de Direito da UEMG, onde eu cursava direito. Ele me chamou pra tomar um sorvete, me lembro que ele tinha um carro prata, me levou para o motel, e lá ele me estuprou. Eu contei na época para alguns amigos, que me incentivaram a não denunciar. Anos depois, relatei ao projeto 'Me Too Brasil', mas por medo e vergonha, resolvi não dar andamento. Só queria contar pra alguém antes de ir embora", comentou a mulher, em uma publicação no Instagram.

"Em 2012, quando ela fala que eu era presidente do DCE da UEMG, eu já era advogado há quatro anos. Eu me formei em 2008. Agora, essa pessoa aqui que eu nunca vi na vida, eu não estou dizendo que eu nunca namorei, que eu nunca fui amigo, eu estou dizendo que eu nunca vi esse ser humano. Ela nunca vai provar que me viu um dia na vida, a não ser que tirou alguma foto comigo na rua", se defende o deputado.

Além da acusação de estupro, o deputado afirma que a mulher encaminhou uma denúncia à corregedoria da Câmara dos Deputados, de que Janones teria a ameaçado de assassinato. Segundo o parlamentar, a acusadora não apresentou provas sobre os crimes denunciados.

"Essa pessoa procurou a corregedoria da Câmara dos Deputados, para falar isso daqui, sem nenhuma prova, sem nenhum papel, sem nenhuma foto, sem nenhuma gravação, sem nada, mas para mais: falar que eu estou tentando assassiná-la. Segundo ela, ela fez essa denúncia (de estupro), e depois dessa denúncia, eu estou tentando matá-la, fazendo ameaças de assassiná-la. Olha o nível que a gente chegou", diz o parlamentar, em tom de indignação.

Para o aliado de Lula, Nikolas Ferreira teria envolvimento nas acusações feitas pela mulher. De acordo com o deputado, no vídeo, o bolsonarista "adivinhava" quando sairiam denúncias contra ele.

"Todas as denúncias que saíram contra mim até hoje na imprensa, antes, o senhor Nikolas Ferreira adivinhava que iam sair as matérias. Ele sempre colocava lá uma publicação fazendo alguma piadinha (...) Agora, eu acabei de receber aqui, olha o que ele publicou há 5 horas atrás: 'o burrinho do Shrek não vai ficar tão sorridente mais', provando que ele está por trás de alguma armação", teoriza o deputado.

o burrinho não vai ficar tão sorridente mais. Tic tac https://t.co/CXie4PbZkp — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 24, 2026

Segundo Janones, a publicação que envolvia o "burrinho do Shrek" seria uma provocação a ele, e uma prova de que Nikolas estaria por trás das denúncias. O deputado complementou dizendo que, todos que fizerem acusações falsas, serão cobrados judicialmente.

"Todas as pessoas que estão fazendo acusações falsas vão responder na Justiça. Eu nunca matei ninguém, nunca ameacei ninguém de matar, nunca tive nenhum episódio de violência sexual com ninguém, e eu nunca vi esse ser humano que está aqui com o senhor Nikolas Ferreira, fazendo essa armação", finaliza.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos