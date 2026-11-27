Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS), candidata à presidência do Senado e integrante da bancada de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que a disputa pelo comando da Casa não deve representar um terceiro turno da eleição presidencial.

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Em entrevista a O Globo, a ex-ministra da Agricultura defendeu a imparcialidade de quem ocupar a cadeira e sinalizou que não pretende inviabilizar politicamente o governo eleito.

Tereza disputa o comando do Senado com o senador Rogério Marinho (PL-RN), também da oposição, e com o atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que tenta a reeleição. Segundo ela, os dois nomes do campo oposicionista podem compartilhar apoios entre os parlamentares.

“Marinho é um opositor, mas também pode ser um aliado. Nós temos o mesmo nicho de votos. Quem vota no Marinho pode votar na Tereza. Agora, tem uns que querem um novo presidente ou uma nova presidente, que me conhecem e sabem que sou bem centrada. Comigo, sentada naquela cadeira, não terá terceiro turno. Vamos cuidar do Brasil, do Senado. O presidente do Senado tem que ser uma pessoa imparcial para poder atender e ouvir a todos os senadores”, declarou.

Relação com o governo

A senadora também ressaltou que o presidente do Senado precisa manter diálogo com o Executivo, o Judiciário e a Câmara dos Deputados, independentemente de quem esteja à frente do Palácio do Planalto.

“Não posso falar pelo Marinho. Sobre o Alcolumbre, a gente sabe que está muito ligado ao governo. Eu sou uma pessoa moderada e independente. Agora, como é que o presidente do Senado não conversa com o presidente da República, seja ele quem for, de que partido for, de que ideologia for?”, questionou.

Para Tereza, a interlocução entre os poderes é necessária para melhorar as condições de aprovação de projetos e o funcionamento do Legislativo. “É obrigação dele de conversar com o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. E também conversar muito bem com a Câmara, porque você melhora as condições de aprovar projetos, de ganhar tempo. A gente perde muita energia e produz muito pouco hoje.”

Impeachment e anistia

Ao comentar a possibilidade de abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Tereza destacou que cabe ao Senado examinar os pedidos e avaliar se existem fundamentos legais para a abertura.

“O impeachment de ministro é uma prerrogativa do Senado. Se ele chegar, for examinado, tiver bases legais para uma abertura, ele tem que ser feito. Acho que a gente valoriza muito esse ponto, mas é claro que, se chegar e tiver que abrir, quem senta naquela cadeira tem que ter coragem”, disse.

A senadora ponderou, no entanto, que o tema não deve ser a principal pauta da Casa e que um eventual processo precisa ser conduzido com cautela.

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Questionada sobre a anistia ampla, Tereza afirmou que a medida poderia contribuir para pacificar o país, apesar das resistências. “Sei que tem muita gente que é contra, mas acho que pacificaria o país.”