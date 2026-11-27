FOLHAPRESS - O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira (27/11) que a derrota para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno das eleições presidenciais pode ter sido provocada pelo "salto alto" da campanha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A fala fez parte do discurso do presidente a estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, cidade onde ocorreram os primeiros atos de rua a seu favor no segundo turno. A mobilização estudantil passou a ser tida como inspiração às manifestações que tomaram o país em prol da virada do petista sobre Flávio.

"É uma visita de agradecimento à lição que vocês deram ao Brasil. Confesso a vocês que eu imaginei que era possível ganhar as eleições no primeiro turno. Possivelmente a gente tenha cometido o pecado de entrar de salto alto na campanha e não fazer aquilo que vocês fizeram no segundo turno", afirmou o presidente.

Ele afirmou que a campanha foi reorganizada no segundo turno, que lhe deu a vitória com 4 milhões de votos de diferença sobre o senador, a quem voltou a se referir como miliciano.

"Eu fiz questão de dizer ao pessoal da campanha que ninguém poderia ficar desesperado porque não havia explicação para o povo brasileiro deixar de votar num torneiro mecânico para votar num miliciano", afirmou.

Em Niterói, a diferença entre Lula e Flávio foi de 4,64 pontos percentuais no primeiro turno em favor do petista e de 10,30 pontos percentuais no segundo. No estado do Rio, porém, o senador venceu o presidente no primeiro turno (53,01% a 39,41%) e no segundo (53,1% a 46,9%).

O secretário-geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), afirmou que é preciso "lembrar que Lula se elegeu com a força do povo", e que a militância deve "ajudar o presidente a governar e fazer as mudanças que temos que fazer no país".

O desembargador Ricardo Couto, governador interino do Rio de Janeiro, participou do evento, mas evitou fazer um discurso político. Como de costume, repetiu não ser político e, por ser magistrado, não poder se posicionar sobre o tema

Contudo, assim que teve a fala anunciada, os estudantes gritaram "fica" e cantaram música crítica ao governador eleito Douglas Ruas (PL), aliado de Flávio. "Doutor, eu não me engano, o Douglas Ruas é miliciano", diziam.

Rouquidão

Lula apresentou rouquidão ao falar. No início do discurso, afirmou que tem feito duas sessões de fonoaudilogia por dia para recuperar a voz. Disse também que ficará sem falar no fim de semana.

"Eu ainda não me recuperei da rouquidão da campanha. Eu estou fazendo fono duas vezes por dia. Mas se eu não para de falar, eu não vou me recuperar. Sabado e domingo vou ficar sem falar, para ver se na segunda-feira eu estou bom", disse ele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao fim do evento, ele anunciou uma live neste sábado (28/11) com estudantes, convocando o "Exército do Lula" para acompanhar, em referência ao grupo digital que se formou durante o segundo turno. Ele não deixou claro se participaria da transmissão.