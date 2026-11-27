Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), manifestou preocupação com a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar comparou a indicação do executivo à de Joaquim Levy para a mesma pasta no início do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2015.

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“Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!”, escreveu o deputado em publicação no X (antigo Twitter), na noite dessa quinta-feira (26/11).

A manifestação de Lindbergh se soma às críticas de parlamentares da esquerda à indicação do presidente do conselho de administração do Bradesco. Deputados do Psol também questionaram a escolha por considerarem que ela sinaliza a manutenção de uma política econômica que restringe os investimentos sociais.

Quem é Joaquim Levy?

Joaquim Levy assumiu o Ministério da Fazenda em janeiro de 2015, no início do segundo mandato de Dilma Rousseff, com a missão de reequilibrar as contas públicas. Antes de integrar o governo, o economista ocupava o cargo de diretor-superintendente da Bradesco Asset Management, empresa de gestão de investimentos do banco.

Assim como Trabuco, Levy era um nome bem recebido pelo mercado financeiro. Sua indicação, entretanto, provocou resistência em setores do PT, em razão de sua defesa de uma política econômica voltada à contenção dos gastos públicos.

Levy deixou o ministério em dezembro de 2015, após pouco mais de 11 meses no cargo, e foi substituído por Nelson Barbosa. No ano seguinte, Dilma sofreu impeachment.

Uma das semelhanças entre os dois episódios é que o próprio Trabuco havia sido convidado por Dilma para assumir a Fazenda após as eleições de 2014. O então presidente do Bradesco recusou o convite, e Levy acabou escolhido para comandar a equipe econômica.

Quem é Luiz Carlos Trabuco

Aos 75 anos, Luiz Carlos Trabuco Cappi acumula 57 anos de atuação no Bradesco, instituição que presidiu entre 2009 e 2018 e da qual atualmente é presidente do conselho de administração.

O banqueiro Luiz Carlos Trabuco, futuro ministro da Fazenda, terá o desafio de agradar tanto à Faria Lima quanto ao PT Edilson Rodrigues/Agência Senado

De origem humilde, o executivo é filho de uma empregada doméstica e de um motorista de caminhão. Começou a trabalhar aos 12 anos, como auxiliar de tecelão, e ingressou no Bradesco em 1969, como escriturário. Ao longo da carreira, ocupou cargos de direção e comandou áreas de previdência e seguros antes de assumir a presidência do banco.

Apesar da trajetória no mercado financeiro, Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), com pós-graduação em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Admirador do educador Paulo Freire, o executivo já defendeu a criação de uma Lei de Responsabilidade Social, nos moldes de uma política permanente de Estado voltada ao combate à fome e à pobreza.

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Esta não é a primeira vez que Trabuco é convidado a assumir o Ministério da Fazenda. Em outubro de 2024, Lula revelou publicamente que o executivo havia recusado um convite para comandar a pasta durante o segundo governo Dilma Rousseff.