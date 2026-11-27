A confirmação do banqueiro Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, no comando do Ministério da Fazenda do Lula 4 surpreendeu positivamente lideranças do Centrão.

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Lula ainda tem juízo, disse à coluna um parlamentar em seu terceiro mandato.

A semana, que começou sombria em meio à tramitação da primeira fase do pacote fiscal, termina com o mercado e o mundo político também animados.

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A leitura predominante em Brasília é de que a escolha de Trabuco é um retrato do lulismo puro: um presidente pragmático, capaz de surpreender positivamente quando a coisa aperta, sobretudo na economia.