Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O ex-presidente Michel Temer (MDB) elogiou a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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O emedebista manifestou apoio à indicação do presidente do conselho de administração do Bradesco para chefiar a equipe econômica do próximo governo. “Trabuco é a opção certa para o Brasil”, declarou Temer em publicação nas redes sociais, após o anúncio.

A indicação do executivo, anunciada nessa quinta-feira (26/11), provocou diferentes reações no meio político. Parlamentares do Psol criticaram a escolha por considerarem que ela sinaliza a manutenção da atual política fiscal do governo, enquanto o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou a reação de setores da esquerda à nomeação de um banqueiro.

Nesta sexta-feira (27/11), entretanto, Nikolas também desejou sucesso a Trabuco e avaliou que a indicação representa um reconhecimento, por parte de Lula, da necessidade de conter os gastos públicos.



Quem é Luiz Carlos Trabuco

Aos 75 anos, Luiz Carlos Trabuco Cappi acumula 57 anos de atuação no Bradesco, instituição que presidiu entre 2009 e 2018 e da qual atualmente é presidente do conselho de administração.

O banqueiro Luiz Carlos Trabuco, futuro ministro da Fazenda, terá o desafio de agradar tanto à Faria Lima quanto ao PT Edilson Rodrigues/Agência Senado

De origem humilde, o executivo é filho de uma empregada doméstica e de um motorista de caminhão. Começou a trabalhar aos 12 anos, como auxiliar de tecelão, e ingressou no Bradesco em 1969, como escriturário. Ao longo da carreira, ocupou cargos de direção e comandou áreas de previdência e seguros antes de assumir a presidência do banco.

Apesar da trajetória no mercado financeiro, Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), com pós-graduação em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Admirador do educador Paulo Freire, o executivo já defendeu a criação de uma Lei de Responsabilidade Social, nos moldes de uma política permanente de Estado voltada ao combate à fome e à pobreza.

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Esta não é a primeira vez que Trabuco é convidado a assumir o Ministério da Fazenda. Em outubro de 2024, Lula revelou publicamente que o executivo havia recusado um convite para comandar a pasta durante o segundo governo Dilma Rousseff.