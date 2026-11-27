Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O comentarista de economia da GloboNews, Fernando Nakagawa, avaliou, nessa quinta-feira (26/11) a confirmação de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda no governo Lula 4 como um xeque-mate no mercado financeiro. O anúncio surpreendeu a Faria Lima, que projetava uma postura de gastos elevados por parte da equipe governamental.

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Nakagawa destacou que a chegada do presidente do Conselho de Administração do Bradesco confere forte credibilidade à gestão federal. “Luiz Inácio Lula da Silva deu um xeque-mate no mercado financeiro porque havia uma expectativa completamente divergente e diferente do que se desenha neste momento. O mercado financeiro temia um Lula 4 gastador, como foi em boa parte do governo Lula 3”, iniciou a avaliação.

O comentarista destacou que Trabuco é um nome “absolutamente tradicionalíssimo do mercado financeiro”, com uma “imagem irretocável” no mercado financeiro. “Lula tem intenções muito mais fiscalistas do que a Faria Lima imaginava. E dois, ter um nome do calibre de Trabuco ao seu lado, é, traz consigo uma credibilidade, é, muito grande, diferente de qualquer coisa que se imaginava”, argumentou.

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Segundo o especialista, em artigos publicados pelo jornal Estado de S. Paulo, Trabuco defendeu posicionamentos voltados para as contas públicas. “Ele diz que, por exemplo, é preciso retomar o controle do orçamento com redução de benefícios tributários e reduzir gastos sem aumentar impostos. Além disso, ele diz que responsabilidade fiscal não é pretexto para sacrificar investimentos pessoais”, citou Nakagawa.

“E se a ambição nacional depende de contas sustentáveis, todos devem participar das escolhas e dos sacrifícios. E ele cita nominalmente: Executivo, Congresso Nacional, inclusive as emendas, Justiça e os empresários. Diz que a responsabilidade fiscal e colocar as contas de volta nos trilhos é uma responsabilidade de todos. Xeque-mate de Lula”, concluiu.

Trajetória no Bradesco e entidades do setor

Luiz Carlos Trabuco Cappi tem 75 anos e construiu carreira de mais de quatro décadas no Bradesco. O executivo começou na instituição aos 17 anos como escriturário e passou por postos como a Diretoria de Marketing, a presidência da Bradesco Vida e Previdência e a presidência da Bradesco Seguros.

Em 2009, Trabuco chegou ao posto de presidente executivo do banco. Na época, reportagem do Jornal do Brasil citou o perfil de "um filósofo na presidência de um banco", lembrando sua formação acadêmica pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele assumiu o comando do Conselho de Administração em 2018.

O executivo também presidiu entidades de classe como Febraban, Fenasaúde, CNF e Abecip. Recentemente, assumiu o Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo.

Relação política e cenário econômico

Trabuco aceitou o convite de Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira. Em 2014, o banqueiro recusou sondagem de Dilma Rousseff e apoiou o nome de Joaquim Levy, que enfrentou resistência partidária para cortar gastos e deixou o ministério em menos de um ano.

No governo anterior de Lula, Trabuco contestou a taxa de juros fixada em 13,65% pelo Banco Central. O executivo declarou que os juros elevados prejudicavam a indústria, o comércio e o agronegócio, afirmando que a condução econômica não deve ser refém de dogmas.

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A escolha ocorre em meio à pressão cambial com a cotação do dólar próxima de R$ 6. O presidente sancionou a lei do Plano Moretti para economizar até R$ 56 bilhões em 2027, enquanto o governo formula propostas fiscais alternativas.