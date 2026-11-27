Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) desejou sucesso a Luiz Carlos Trabuco Cappi, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda em seu quarto mandato. A manifestação, publicada nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (27/11), ocorreu um dia após o parlamentar ironizar a indicação do presidente do conselho de administração do Bradesco para a pasta.

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“Desejo sinceramente sucesso a Trabuco à frente da Fazenda. Minha torcida é para que o Brasil dê certo, independentemente de quem governe”, declarou o deputado. Na avaliação de Nikolas, a escolha do executivo representa um reconhecimento de Lula da necessidade de conter o que considera gastos excessivos do governo federal.

O parlamentar também destacou os desafios fiscais que Trabuco deverá enfrentar à frente da equipe econômica. “Aceitar essa missão diante do cenário fiscal que se apresenta é um ato de coragem que poucos teriam. Alguns chamariam até de loucura… e não estariam errados”, acrescentou.

Apesar de desejar sucesso ao futuro ministro, Nikolas voltou a criticar Lula em uma publicação posterior. O deputado levantou a hipótese de que o presidente possa demitir Trabuco e atribuir ao mercado financeiro a responsabilidade por eventuais dificuldades econômicas. “Capaz de, quando a economia não resistir, Lula demitir o Trabuco, colocar a culpa na Faria Lima e se fazer de vítima”, escreveu.

Nikolas ironizou escolha de Lula

Logo após o anúncio de Trabuco, nessa quinta-feira (26/11), Nikolas publicou uma série de manifestações em tom de deboche. O parlamentar ironizou a reação de setores da esquerda que defenderam a indicação de um banqueiro para comandar a política econômica do governo petista. “Lula botando esquerdista para defender banqueiro. Me traga a urna!”, escreveu.

Em outra publicação, o deputado afirmou que a escolha representava um afastamento de Lula em relação à esquerda. “Um banqueiro? Lula deu as costas para a esquerda pesadamente”, declarou.

A indicação de Trabuco também foi alvo de críticas de parlamentares do Psol, entre eles Sâmia Bomfim, Glauber Braga e Fernanda Melchionna. Os deputados manifestaram preocupação com a manutenção da atual política fiscal e seus impactos sobre os investimentos em áreas sociais.



Quem é Luiz Carlos Trabuco

Aos 75 anos, Luiz Carlos Trabuco Cappi acumula 57 anos de atuação no Bradesco, instituição que presidiu entre 2009 e 2018 e da qual atualmente é presidente do conselho de administração.

O banqueiro Luiz Carlos Trabuco, futuro ministro da Fazenda, terá o desafio de agradar tanto à Faria Lima quanto ao PT Edilson Rodrigues/Agência Senado

De origem humilde, o executivo é filho de uma empregada doméstica e de um motorista de caminhão. Começou a trabalhar aos 12 anos, como auxiliar de tecelão, e ingressou no Bradesco em 1969, como escriturário. Ao longo da carreira, ocupou cargos de direção e comandou áreas de previdência e seguros antes de assumir a presidência do banco.

Apesar da trajetória no mercado financeiro, Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), com pós-graduação em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Admirador do educador Paulo Freire, o executivo já defendeu a criação de uma Lei de Responsabilidade Social, nos moldes de uma política permanente de Estado voltada ao combate à fome e à pobreza.

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Esta não é a primeira vez que Trabuco é convidado a assumir o Ministério da Fazenda. Em outubro de 2024, Lula revelou publicamente que o executivo havia recusado um convite para comandar a pasta durante o segundo governo Dilma Rousseff.