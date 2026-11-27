Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) parabenizou, na manhã desta sexta-feira (27/11), Luiz Carlos Trabuco Cappi pela escolha para comandar a pasta no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação nas redes sociais, o petista defendeu a continuidade de uma política econômica que concilie o equilíbrio das contas públicas com a redução das desigualdades sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Quero parabenizar Luiz Trabuco pela importante missão dada a ele pelo presidente Lula. O Brasil precisa seguir com um Ministério da Fazenda forte e que, com responsabilidade, mire o programa eleito pelas ruas na eleição mais vibrante de nossa história”, declarou.

Haddad, que comandou a equipe econômica até o início deste ano, também destacou os desafios que o executivo enfrentará à frente da pasta. “Nós já sabemos que o Brasil só se desenvolve quando a luta pela redução de desigualdades, cuidado social e equilíbrio das contas andam de mãos dadas. Desejo a você sorte e serenidade. São tempos desafiadores, mas essa agenda transforma, de fato, a vida das pessoas”, acrescentou.

Na mesma publicação, o ex-ministro agradeceu a parceria com o atual titular da Fazenda, Dario Durigan, e elogiou sua atuação no comando da equipe econômica. “Agradeço a parceria e parabenizo o ministro Dario pela forma como conduziu a pasta nos últimos meses com ética, grandeza e compromisso público”, afirmou.



Quero parabenizar Luiz Trabuco pela importante missão dada a ele pelo presidente Lula. O Brasil precisa seguir com um ministério da Fazenda forte e que, com responsabilidade, mire o programa eleito pelas ruas na eleição mais vibrante de nossa história. Nós já sabemos que o Brasil só se desenvolve quando a luta pela redução de desigualdades, cuidado social e equilíbrio das contas andam de mãos dadas. Desejo a você sorte e serenidade. São tempos desafiadores, mas essa agenda transforma, de fato, a vida das pessoas. Agradeço a parceria e parabenizo o ministro Dario pela forma como conduziu a pasta nos últimos meses com ética, grandeza e compromisso público . — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) November 27, 2026

Quem é Luiz Carlos Trabuco

Aos 75 anos, Luiz Carlos Trabuco Cappi acumula 57 anos de atuação no Bradesco, instituição que presidiu entre 2009 e 2018 e da qual atualmente é presidente do conselho de administração.

O banqueiro Luiz Carlos Trabuco, futuro ministro da Fazenda, terá o desafio de agradar tanto à Faria Lima quanto ao PT Edilson Rodrigues/Agência Senado

De origem humilde, o executivo é filho de uma empregada doméstica e de um motorista de caminhão. Começou a trabalhar aos 12 anos, como auxiliar de tecelão, e ingressou no Bradesco em 1969, como escriturário. Ao longo da carreira, ocupou cargos de direção e comandou áreas de previdência e seguros antes de assumir a presidência do banco.

Apesar da trajetória no mercado financeiro, Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), com pós-graduação em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Admirador do educador Paulo Freire, o executivo já defendeu a criação de uma Lei de Responsabilidade Social, nos moldes de uma política permanente de Estado voltada ao combate à fome e à pobreza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esta não é a primeira vez que Trabuco é convidado a assumir o Ministério da Fazenda. Em outubro de 2024, Lula revelou publicamente que o executivo havia recusado um convite para comandar a pasta durante o segundo governo Dilma Rousseff.