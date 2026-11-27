O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, prorrogou por 60 dias o prazo para a Polícia Federal (PF) concluir a investigação sobre o financiamento do filme Dark Horse, produção que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi assinada nessa quinta-feira (26/11) e atende a um pedido da corporação para dar continuidade às diligências ainda pendentes.

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A solicitação de ampliação do prazo foi apresentada pela Polícia Federal em outubro. Os investigadores argumentaram que precisavam de mais tempo para finalizar as medidas previstas no inquérito, que apura possíveis irregularidades relacionadas ao financiamento da cinebiografia do ex-presidente.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se favoravelmente à extensão das investigações, respaldando o pedido da PF. Com isso, Fachin autorizou a continuidade dos trabalhos por mais dois meses, antes de uma nova avaliação do andamento do caso pelo Supremo.

O inquérito busca esclarecer as circunstâncias envolvendo o financiamento da produção cinematográfica Dark Horse, que tem Bolsonaro como personagem central. A apuração está sob supervisão do STF, responsável por acompanhar as medidas investigativas e analisar os desdobramentos apresentados pela Polícia Federal.

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Ao término do novo prazo, a investigação deverá ser encaminhada novamente ao Supremo Tribunal Federal, acompanhada de um relatório informativo da Polícia Federal. O documento reunirá os resultados das diligências realizadas durante o período adicional e permitirá à Corte avaliar os próximos passos do caso.