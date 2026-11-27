Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governador eleito de Minas Gerais, senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), anunciou nesta sexta-feira (27/11) novos nomes que vão integrar o secretariado estadual a partir de janeiro de 2027.

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Pedro Meneguetti assumirá a Secretaria de Estado de Fazenda. A escolha foi definida durante reunião realizada nesta sexta com o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), já que um dos escolhidos pelo governador eleito é Meneguetti, atualmente secretário municipal de Fazenda de BH.

Graduado em direito e engenharia civil, com especialização em direito tributário, Meneguetti é auditor fiscal e tem experiência na administração pública. Foi secretário de Fazenda do Distrito Federal e secretário-adjunto de Fazenda de Minas Gerais

Para a área de Segurança Pública, Cleitinho escolheu o coronel reformado da Polícia Militar Emerson Rocha de Azevedo para o comando da secretaria e o delegado César Felipe Colombari da Silva para o cargo de secretário-adjunto.

Bacharel em direito, Emerson Rocha tem cerca de 30 anos de atuação na Polícia Militar. Foi comandante do 15º Batalhão e secretário municipal de Governo de Patos de Minas. Atualmente, integra a equipe de transição do governo estadual.

César Felipe Colombari da Silva é delegado-geral da Polícia Civil de Minas Gerais. Foi chefe do 10º Departamento de Polícia Civil, em Patos de Minas, e assumiu, em 2021, o comando do 5º Departamento, em Uberaba.

Outros nomes já anunciados

Cleitinho já confirmou o deputado estadual eleito Vittorio Medioli (PSD) para a Secretaria de Planejamento e Gestão e o economista Thiago Toscano para a área de Desenvolvimento Econômico.

Também foram anunciados o procurador de carreira Danilo Antônio de Souza Castro, para a Advocacia-Geral do Estado (AGE), e Otto Levy, ex-secretário de Planejamento e Gestão no governo Romeu Zema, para a presidência da Cemig.

Na área da saúde, o médico Bernardo Guimarães foi escolhido para presidir a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). O governador eleito também convidou o atual secretário de Saúde, Fábio Bacchereti, para permanecer no cargo, mas ele ainda não respondeu se vai ou não permanecer na pasta.

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A expectativa é que os demais integrantes do primeiro escalão sejam apresentados na primeira quinzena de dezembro.