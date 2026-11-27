Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), rebateu um seguidor que afirmou que deixaria de segui-lo nas redes sociais após o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nessa quinta-feira (26/11). O senador defendeu o diálogo com o petista e afirmou ter a obrigação de se reunir com o chefe do Executivo federal para tratar dos interesses do estado.

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A manifestação ocorreu nos comentários da publicação em que Cleitinho compartilhou uma foto do encontro. Diante da repercussão negativa entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um internauta escreveu: “Deixando de seguir!”. Em resposta, o governador eleito cobrou do usuário a mesma postura em relação a políticos envolvidos em casos de corrupção e o desafiou a apontar seu envolvimento em irregularidades.

“Meu irmão, deixa de seguir também quem está envolvido em corrupção em emendas, em INSS, em Banco Master, em rachadinha. Faça isso! Ache qualquer envolvimento meu em qualquer dessas situações que citei aqui agora!”, escreveu.

Cleitinho também questionou se o internauta era eleitor de Minas Gerais e reforçou que continuará mantendo interlocução com o presidente sempre que necessário. “Eu tenho a obrigação de sentar com o Lula quantas vezes for necessário para tratar de Minas Gerais. E, com certeza, você não deve ser de Minas, porque, se fosse, não estaria agindo assim”, acrescentou.

Encontro com Lula

A reunião no Palácio da Alvorada foi o primeiro encontro presencial entre Cleitinho e Lula. O governador eleito apresentou uma contraproposta sobre o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União e afirmou que o presidente sinalizou disposição para ajudar o estado.

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Ao falar com jornalistas após a reunião, Cleitinho classificou a conversa como “extremamente produtiva” e defendeu a pacificação política do país. O senador também afirmou que manterá uma relação “respeitosa” e “democrática” com o governo federal. “Para governar Minas Gerais, eu preciso do governo federal”, declarou.

