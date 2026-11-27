BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A deputada federal e ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT) é cotada para assumir um cargo de primeiro escalão no Palácio do Planalto, próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os postos mencionados são as secretarias de Comunicação Social, conhecida como Secom, e a das Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo. Ambas as estruturas têm status de ministério.

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Ela também é lembrada para a Secretaria-Geral da Presidência, caso o atual titular, Guilherme Boulos (PSOL), venha a ocupar outra posição no governo. Gleisi já esteve cotada para o cargo na montagem deste terceiro mandato de Lula. O desenho não prosperou porque ela era presidente do PT à época.

Gleisi foi ministra das Relações Institucionais até o início deste ano, quando deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado pelo Paraná. O lançamento da candidatura foi a pedido de Lula, que precisava de aliados de confiança disputando as eleições no estado para promover seu nome à Presidência da República.

Ela acabou a disputa em quarto lugar, com 13% dos votos válidos. Tanto o presidente quanto sua aliada sabiam que a chance de vitória na disputa pelo Senado era improvável, enquanto uma reeleição como deputada federal era quase garantida. No Paraná, estado da petista, o partido sofre forte rejeição.





Lula considera Gleisi um quadro político qualificado, uma das pessoas em que mais confia em seu círculo de aliados. Também é uma das poucas pessoas com liberdade para divergir do presidente nas discussões internas. Uma vez tomadas as decisões de governo, a deputada federal as segue.

Isso, somado ao fato de a paranaense ter aceitado sacrificar uma reeleição para apoiar o presidente, faz com que aliados do petista deem como certa sua nomeação em um posto na cúpula do governo. Lula planeja uma reformulação geral em seu governo para o novo mandato.

O atual ministro da Secom, Sidônio Palmeira, não deve continuar no governo. Ele tem demonstrado apoio a uma nomeação de Gleisi para o cargo. Os dois mantêm boa relação desde a campanha presidencial de 2022.

Setores do PT avaliam que essa poderia ser uma boa escolha porque a deputada está habituada a defender Lula e o governo publicamente. Assim, poderia funcionar como uma porta-voz do Planalto.

A falta de disposição de integrantes do primeiro escalão do governo para o embate junto à opinião pública tem sido uma reclamação comum no atual mandato do presidente.

Caso Lula opte por colocar Gleisi na articulação política, deverá buscar uma forma de não deixar José Guimarães (PT), atual ministro da pasta, sem cargo. Guimarães é deputado federal em fim de mandato e não disputou a eleição deste ano a pedido de Lula. Cargo cobiçado, a aposta de aliados é que o atual ministro tem riscos de não conseguir se manter na posição.

Na avaliação de um integrante da Secretaria das Relações Institucionais, um retorno de Gleisi à pasta seria menos provável, e uma acomodação na Secom é o caminho que vem sendo mais construído. A gestão de Gleisi à frente da articulação política foi elogiada pelo presidente em conversas internas.

A deputada tem a simpatia do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), principalmente por ter capitaneado um movimento de apoio do PT à primeira eleição do paraibano para o cargo - ele é favorito para obter um novo mandato à frente da Câmara.

No Senado, caso volte para a articulação política, Gleisi deverá encontrar mais dificuldades do que em sua primeira gestão à frente da pasta. A Casa terá mais senadores bolsonaristas a partir de fevereiro. Gleisi deverá ter uma dificuldade extra para negociar com essas forças políticas por ter sido uma das opositoras mais vocais desse setor ao longo dos últimos anos, de acordo com integrantes do Congresso.

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Ministros com assento no Planalto costumam ser, junto com o da Fazenda, os que têm mais acesso ao presidente da República, e mais influência sobre as decisões do governo.