De acordo com a jornalista Daniela Lima, do UOL, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que indicará uma mulher para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) e já teria definido o nome da escolhida. Segundo a colunista, a decisão encerra especulações sobre o perfil para a Corte, embora a identidade da jurista permaneça sob estrita reserva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A apuração aponta que o presidente optou por manter o sigilo até o anúncio oficial, previsto para ocorrer nos próximos dias. Com a definição pelo perfil feminino, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que figurava entre as opções consideradas para a vaga, foi informado previamente de que não será o indicado ao tribunal.

Segundo o jornalista Valdo Cruz, em sua coluna no “G1”, Lula terá uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) sobre a decisão. O colunista ainda afirma que Alcolumbre vai insistir com Lula no nome de Rodrigo Pacheco, argumentando que seria mais fácil aprová-lo nestas 3 semanas que restam de atividade legislativa no Congresso.

Leia Mais

Juristas cotadas para a vaga no Supremo

Segundo Daniela Lima, interlocutores do governo apontam quatro juristas entre as principais cotadas para a cadeira na corte constitucional. Entre os nomes avaliados estão o da jurista Estela Aranha, especialista em direitos digitais, e o da advogada Edilene Lôbo, ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Também são citadas nas articulações a ministra do Superior Tribunal Militar (STM) Maria Elizabeth Guimarães Rocha e a advogada criminalista Veronica Sterman. As conversas de bastidores indicam que a escolha final permanece restrita ao presidente, que busca mitigar pressões políticas antes da formalização.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Próximas etapas no Senado Federal

Assim que o Palácio do Planalto oficializar a indicação, o processo seguirá o rito constitucional previsto para integrantes do STF. O nome indicado terá de ser submetido à sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal e, posteriormente, necessitará da aprovação da maioria absoluta dos senadores no plenário antes da nomeação formal.