O deputado federal Fernando Marangoni (Pode-SP), derrotado nas eleições deste ano, pede R$ 70 mil para trocar de gabinete em Brasília com colegas que continuarão na Câmara dos Deputados na próxima legislatura. O valor corresponde à venda dos móveis do espaço, que será devolvido até o início de 2027.

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A oferta circulou em anúncio veiculado por WhatsApp. A mensagem especifica que a quantia reúne bens como:

marcenaria feita sob medida para o gabinete;

armários, estantes e mesas;

persianas e cadeiras de escritório.

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A publicação definiu o prazo de 4 de dezembro para a manifestação de interesse, data em que termina a janela de troca de gabinetes entre os parlamentares.

Ao "UOL", a assessoria de Fernando Marangoni informou que o comunicado serviu para avaliar a procura entre os colegas e verificar o valor de mercado dos itens. A equipe declarou que o parlamentar não recebeu ofertas até o momento do contato e pretendia desistir da ideia.

Falta de regulação nas negociações

A Câmara dos Deputados disponibiliza mobiliário gratuito por meio do departamento de patrimônio. Os investimentos privados nas salas não passam por controle da instituição, ficando a escolha das empresas contratadas a critério de cada deputado.

A assessoria técnica da Primeira-Secretaria da Mesa Diretora, órgão responsável pela distribuição dos locais, comunicou ao "UOL" que as normas autorizam a troca de salas entre integrantes da mesma legislatura. O pagamento por esse tipo de transferência ocorre "por fora", sem fiscalização da Casa sobre eventuais lucros obtidos nas negociações.

O repasse financeiro por benfeitorias é comum ao término dos mandatos. Parlamentares que não conseguiram a reeleição costumam cobrar pela troca de gabinetes com colegas alocados em salas mais antigas. Os espaços preteridos entram na lista de vagas destinadas a sorteio entre os eleitos pela primeira vez para a nova legislatura.

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Profissionais consultados relataram que o setor apresentou uma proposta para proibir esse comércio interno, recomendada em estudo técnico sobre a distribuição dos gabinetes. A ideia não chegou ao conhecimento público por falta de discussão na esfera política.