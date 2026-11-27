O governador eleito do Rio Grande do Sul, deputado federal Luciano Zucco (PL), confirmou 15 integrantes da equipe da sua futura gestão. A lista de nomes anunciada nessa quinta-feira (26/11) inclui Fabiano Feltrin, designado para assumir a Secretaria do Desenvolvimento Urbano, Habitação e Região Metropolitana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Feltrin governou o município de Farroupilha, na Serra Gaúcha, exercendo o mandato de prefeito de 2021 a 2024. Ele também ficou conhecido publicamente pela atuação como cover de Elvis Presley.

Leia Mais

Disputa na Assembleia Legislativa

Nas eleições deste ano, Feltrin concorreu ao cargo de deputado estadual utilizando Elvis Feltrin como nome de urna. A imagem oficial trazia a exibição de um grande topete na foto da candidatura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A votação apurada não elegeu Feltrin para o mandato direto. Com esse resultado eleitoral, ele ficou como suplente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para a próxima legislatura.