Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), afirmou que o Rodoanel será uma das prioridades da parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A declaração foi feita nesta sexta-feira (27/11), durante encontro com o prefeito da capital, Álvaro Damião (União Brasil), na sede do Executivo municipal.

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Cleitinho defendeu a aproximação entre o governo estadual e a prefeitura e disse que o projeto pode contribuir para melhorar o trânsito e a qualidade de vida na capital e na Região Metropolitana.



“Prefeito, um dos primeiros compromissos vai ser prioridade para mim, o Rodoanel. A gente vai fazer isso em conjunto [...]. Vamos destravar isso, dar qualidade de vida a vocês”, prometeu.

O governador eleito também destacou que pretende estreitar a relação com a administração municipal e colocou o governo estadual à disposição para atuar em conjunto com a capital.

"Fiz questão de estar aqui hoje, como governador eleito, e a gente tem que estreitar essa parceria governo do estado e Belo Horizonte, que é extremamente importante, não só para Belo Horizonte e (Região) Metropolitana, mas a toda Minas Gerais. Então, em todas as ações, conte comigo para a gente governar para nossa querida BH", disse Cleitinho.

Damião diz que Belo Horizonte foi esquecida pelo governo estadual

Durante o encontro, Álvaro Damião afirmou que Belo Horizonte foi esquecida pelo governo de Minas nos últimos anos. O prefeito disse que a aproximação com o governador eleito deve contribuir para levar melhorias à capital.

"Não falo só como prefeito, sabe, Cleitinho? Eu falo como belo-horizontino. Porque Belo Horizonte foi esquecida nos últimos anos pelo governo do estado. Infelizmente, você não vai conseguir encontrar obra nenhuma em Belo Horizonte que possa falar assim: ‘O governo do estado foi quem fez’, sabe?", alfinetou Damião.

O prefeito também destacou a importância da capital para a imagem de Minas Gerais e defendeu uma relação mais próxima com o Executivo estadual. "O que a gente quer ao povo de Belo Horizonte é que possamos estreitar essa relação e trazer melhorias para a capital do estado. E que quando as pessoas chegarem ao aeroporto, passem por Belo Horizonte e possam falar que o estado é maravilhoso", disse.

Cleitinho reforçou o argumento do prefeito. "A gente quer ter um estado maravilhoso. O cartão de visita do estado é Belo Horizonte."

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Damião agradeceu a visita do governador eleito e declarou que a parceria com o estado é necessária para atender às demandas da população da capital. "Eu preciso do governo do estado e estou aqui para agradecer, não só sua visita, mas seu compromisso com o povo mineiro, especialmente, nesse caso, com o povo de Belo Horizonte", completou o prefeito.