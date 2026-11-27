Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O deputado federal Otoni de Paula (PSD-RJ) saiu em defesa do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), depois da reunião dele com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quinta-feira (26/11).

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Ex-aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar afirmou que o encontro era necessário para o futuro governo mineiro e criticou bolsonaristas que, segundo ele, se opõem ao diálogo com o petista.

Em publicação nas redes sociais, Otoni afirmou que Cleitinho precisa ter interlocução com o governo federal para enfrentar a dívida de Minas com a União, estimada em cerca de R$ 200 bilhões.

“Sabe quem é o novo Judas agora do bolsonarismo? Cleitinho. É verdade. O cara se elege governador de um dos maiores estados do Brasil, tem uma audiência com o cara que foi eleito presidente da República”, declarou.

O deputado disse ainda que a reunião não deveria ser interpretada como uma traição ao campo político que apoiou Cleitinho. Para ele, o governador eleito demonstrou independência em relação ao bolsonarismo ao se reunir com Lula.

“Cleitinho, primeiro parabéns. Parabéns porque você mostra uma grandeza que infelizmente o Tarcísio não teve coragem de mostrar, de que você é independente do bolsonarismo”, afirmou, em referência ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Cleitinho.

Otoni também publicou uma mensagem em defesa do diálogo entre representantes de diferentes grupos políticos.

Segundo ele, um governador precisa buscar parcerias institucionais para enfrentar os problemas do estado, independentemente das disputas partidárias.

“O Brasil precisa de diálogo, respeito institucional e compromisso com a população. Política não pode ser feita apenas em função de lealdades pessoais”, escreveu.

Pastor, Otoni de Paula declarou apoio à reeleição de Lula ainda no primeiro turno. Ele não conseguiu se reeleger deputado federal nas eleições deste ano e deixará a Câmara após sete anos de mandato.

Reunião com Lula e dívida de Minas

O encontro entre Cleitinho e Lula ocorre durante a transição do governo de Minas, que assume o Executivo estadual em 2027. A renegociação da dívida com a União e a atração de investimentos estão entre as prioridades da futura gestão.

Na quarta-feira (25/11), Cleitinho e o vice-governador eleito, Eduardo Luís Falcão (Republicanos), se reuniram com a senadora eleita Marília Campos (PT-MG) e o advogado-geral da União, Jorge Messias. O encontro tratou da criação de uma comissão técnica para elaborar uma proposta alternativa ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

Entre as possibilidades discutidas está a redução das parcelas mensais da dívida. Para 2027, os pagamentos estão estimados entre R$ 212 milhões e R$ 220 milhões por mês. Em 2030, podem superar R$ 600 milhões mensais.

Cleitinho também tem buscado interlocução com lideranças petistas para atrair investimentos. Na mesma quarta-feira, esteve na embaixada da China, em Brasília, acompanhado do deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT), para tratar da possibilidade de instalação de uma fábrica da montadora de veículos elétricos BYD em Minas.

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