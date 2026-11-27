A deputada eleita Ana Elisa (PT-MG) virou noiva nesta sexta-feira (27/11), aos 21 anos. Durante visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ela foi surpreendida por um pedido de casamento do namorado, Felipe Camargo, e disse "sim".

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Felipe se ajoelhou como um buquê de flores e uma aliança enquanto a deputada eleita observava o horizonte carioca. Quando ela se virou, sorriu e beijou o namorado - agora noivo.

Um vídeo do momento foi publicado no Instagram de Ana Elisa, ao som de “Cantada”, de Luan Santana.

Católica e devota de Santa Efigênia, a futura parlamentar ainda recebeu a benção do padre da capela do Cristo Redentor.

Natural de Divinópolis, no Centro-oeste mineiro, Ana Elisa foi ao Rio de Janeiro para receber a medalha Chiquinha Gonzaga na Câmara Municipal carioca, por iniciativa da vereadora Tainá de Paula (PT).

A medalha foi criada em 1999 para homenagear mulheres que se destacam em causas democráticas, humanitárias e culturais, como a música e abolicionista Chiquinha Gonzaga. Na terça-feira (24/11), a deputada eleita Eduarda Campopiano (PL-SP) foi condecorada.

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A homenagem à paulista, reconhecida pelo discurso antifeminista, foi criticada por diversos políticos e entidades. Pouco depois, veio a indicação de Ana Elisa para receber a medalha.

