A deputada federal eleita Ana Elisa (PT) recebeu a Medalha Chiquinha Gonzaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro na quinta-feira (26/11). Na ocasião, a mineira defendeu sua posição política e afirmou que "não vai abraçar o neoliberalismo".

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A fala da parlamentar, que assume o mandato em fevereiro de 2027, foi feita durante a cerimônia. A medalha homenageia mulheres que se destacam em causas democráticas, humanitárias, artísticas, culturais ou sociais, argumento que a deputada usou para defender sua posição política.

"Não contem comigo pra abraçar o neoliberalismo, eu não estou aqui pra isso. Porque, entre direita e esquerda, nós aqui continuamos mulheres negras. E são as mulheres negras que colocaram a esquerda na esquerda. Então, contem comigo pra continuar com isso", afirmou a deputada eleita, que é de Divinópolis.

A declaração de Ana Elisa ocorre depois de ela criticar o ajuste fiscal proposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de defender que a esquerda cobre o governo.

Condecorada

A homenagem a Ana Elisa no Rio foi uma iniciativa da vereadora Tainá de Paula (PT-RJ). Nas redes sociais, a futura deputada comemorou a medalha, que leva o nome da compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga, e destacou que a história dela é um "símbolo de coragem, liberdade e resistência".

A parlamentar eleita também lembrou a própria trajetória e afirmou que a condecoração só foi possível graças à mãe e às mulheres que vieram antes dela. Ao dedicar a homenagem a essas mulheres, escreveu que o legado de Chiquinha Gonzaga continua até hoje.

"O legado de Chiquinha Gonzaga também vive nas mães e nas mulheres pretas que, todos os dias, enfrentam desigualdades, sustentam suas famílias, criam seus filhos e constroem caminhos para as próximas gerações. Mulheres que fazem história, muitas vezes sem receber o reconhecimento que merecem", escreveu a deputada eleita, em uma publicação.

"Que a coragem de Chiquinha siga viva em nós. Porque nenhuma de nós chega sozinha, e nenhuma conquista é apenas individual!", finalizou Ana Elisa.

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Além da deputada mineira e da vereadora Tainá de Paula, estiveram na cerimônia a ex-governadora do Rio de Janeiro Benedita da Silva (PT) e a deputada federal eleita Talíria Petrone (Psol).