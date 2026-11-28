(FOLHAPRESS) - A Fundação Fernando Henrique Cardoso lamentou na noite desta sexta-feira (27) a declaração do presidente Lula (PT), que chamou o ex-presidente de "morto-vivo" durante um evento no Rio de Janeiro. A entidade contestou o relato de Lula de que teria visitado FHC recentemente e afirmou que os dois se encontraram pela última vez em junho de 2024, por ocasião dos 30 anos do Plano Real.

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"As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos", disse a entidade em nota publicada no X. O comunicado não trouxe informações sobre o estado de saúde do ex-presidente.

Lula fez a declaração durante visita ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. O presidente foi conhecer o Grupo Renascer, programa voltado ao envelhecimento saudável, e disse que pretende ampliar as políticas para a população idosa. Também mencionou a possibilidade de criar um ministério dedicado ao tema.

Ao falar sobre envelhecimento, Lula disse ter visitado recentemente FHC em casa e afirmou que o ex-presidente já não reconhecia os filhos. "Essa pessoa não vive. Na verdade, é um morto-vivo", disse. Fernando Henrique, 95, tem Alzheimer em estágio avançado e está sob cuidados permanentes.

A reportagem procurou o Planalto para saber quando ocorreu a visita mencionada por Lula e se há registro do encontro. Até a publicação, não houve resposta.

A fala também foi criticada pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, que classificou como lamentável a forma como Lula se referiu ao ex-presidente e a outras pessoas idosas com a mesma condição de saúde.

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Lula e FHC disputaram as eleições presidenciais de 1994 e 1998, ambas vencidas pelo tucano. Em 2022, Fernando Henrique declarou voto em Lula no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).