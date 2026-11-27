O presidente nacional do PSDB, deputado federal e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, classificou como lamentável a fala do chefe do Executivo Lula (PT), de que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso "é um morto-vivo". FHC tem doença de Alzheimer em estágio avançado e está sob cuidados permanentes de cuidadores.

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“Lamentável a forma como o presidente Lula se referiu hoje (27/11) ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a todos os idosos que enfrentam essa mesma condição de saúde”, diz um trecho da nota assinada por Aécio.

Segundo ele, pessoas acometidas por essa doença “devem ser tratadas com cuidado, carinho e respeito para nunca serem reduzidas ao mal que sofrem”.

“No caso do ex-presidente FHC, reconhecido mundialmente como o grande estadista que foi, ele deve ser sempre lembrado e reverenciado pela fundamental contribuição que deu ao Brasil. É assim que ele merece ser lembrado”, finaliza a nota.



Lula

A fala de Lula ocorreu durante visita ao Hospital Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro, para conhecer o trabalho do Grupo Renascer, um programa de envelhecimento saudável. Antes do discurso, o presidente participou de uma apresentação artística com um grupo de idosos.

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"Eu fui um dia desses na casa do (ex-)presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência, com 95 anos, não consegue saber mais quem é filho. Não consegue mais nada. Essa pessoa não vive. É um morto-vivo. Viver é quando a gente levanta de manhã com vontade", disse Lula.