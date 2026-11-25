

O presidente reeleito Lula vive o seu bom momento político. Depois da virada na corrida presidencial que emergiu do movimento social espontâneo de repúdio à eleição de um novo Bolsonaro, o petista retoma no Congresso, com o apoio de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), certa folga para a governabilidade. Em vitória do governo, após tramitar no Senado Federal, a Câmara concluiu em tempo recorde a votação do projeto de ajuste fiscal com impacto de até R$ 56 bilhões em 2027.

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Embora tente evitar a capitulação total ao receituário ortodoxo para não perder sua base, o presidente sinalizou disposição para discutir uma nova PEC que limite o crescimento de gastos obrigatórios a partir de 2027, aceno pragmático para acalmar o mercado aproveitando sua boa fase política. Entre dois fogos, o presidente reeleito vai se esquivando das balas perdidas.

Câmara e Senado estão alinhados. Hugo Motta e Davi Alcolumbre miram as próprias reconduções na próxima legislatura e já escolheram o seu lado da disputa. Sabem que no Senado está posta a candidatura adversária de Rogério Marinho (PL-RN), sustentado na futura maior bancada de 29 senadores, à qual estarão associados os três parlamentares do Novo e alguns do PP. Marinho poderá atrair dissidentes do Centrão ou explorar o desgaste de Alcolumbre para virar posições no voto secreto. Apesar de um Alcolumbre favorito, não há certezas.

Na Câmara dos Deputados, o PL se divide. Dos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) orienta a futura bancada de 121 parlamentares a não reconduzir Hugo Motta. Nikolas Ferreira (PL-MG) se coloca à disposição para concorrer. São também cotados o líder Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP). Do outro lado do PL, o pragmático presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, preferiria compor. Não gostaria de ver o partido fora da Mesa Diretora e do comando de comissões importantes.

Além de acéfala com a fuga de Flávio Bolsonaro, a oposição vive outros rachas que já miram o pós-bolsonarismo, inclusive no seio da própria família. A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) e o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) apresentaram pílulas da relação passivo-agressiva que se pode esperar entre madrasta e enteado na Casa Alta.

Os prognósticos são de que em enfrentamento pelo “comando” do clã e da oposição, Carlos e Michelle tenham dias tensos no Senado Federal. Valdemar Costa Neto será mais uma vez o fiel da balança e tenderá a se fortalecer ao mediar os conflitos dentro da família e entre as alas mais ideológicas e mais pragmáticas do PL na Câmara e no Senado.

Na próxima legislatura, serão bancadas de oposição grandes e potentes na Câmara e no Senado. Mesmo com a liderança em disputa, darão muito trabalho ao governo Lula. E se Rogério Marinho vencer, Lula terá, já no primeiro dia do novo mandato, uma espiral de tensões e armadilhas para administrar que tendem a engessar o governo. E mais: elevar à potência as dificuldades para a validação das indicações, entre outras, para agências reguladoras e para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Até por isso, este é o grande momento de Lula aprovar a sua agenda. E no topo da lista, para além do debate em torno do ajuste fiscal, deve estar a indicação da vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Está claro, a esta altura, que insistir no advogado-geral Jorge Messias é pedir para ter problemas. Além das dificuldades no Senado, Messias é visto pela base lulista com certa desconfiança pela excessiva proximidade com o ministro André Mendonça, que se envolveu pessoalmente para tentar convencer a oposição bolsonarista a aprovar o nome dele.

Lula tem diante de si a oportunidade de indicar e aprovar no Senado, para além do nome de uma mulher negra para o STF, uma mulher negra, preparada e muito competente para assumir as funções da Alta Corte.

Candidatura

O vereador Wanderley Porto (PRD) procurou, na segunda-feira, 23, o prefeito Álvaro Damião (União) para reafirmar sua candidatura para a Presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, cuja eleição será em 12 de dezembro. Levou as estatísticas com suas votações levantadas por esta coluna, que apontaram a lealdade ao governo municipal. Wanderley Porto chegou para a agenda acompanhado de um representante do PL. Não levou ninguém do grupo político da chamada Família Aro. Integrante da base governista, ele se lançou na corrida para o comando da Câmara com apoio dos oito vereadores da chamada Família Aro, de cinco dos sete vereadores da bancada de oposição do PL, além de dois parlamentares do Novo. Wanderley Porto concorre com o vereador Diego Sanches (Solidariedade), que foi vice-líder do prefeito.

Três em um

Além de Diego Sanches, Bruno Miranda (PDT) e Helinho da Farmácia (PSD) eram candidatos potenciais ao comando da Câmara de BH. Ao avaliarem o cenário, contudo, decidiram se juntar em torno de Sanches. Nessa construção denominada “consenso majoritário”, os três parlamentares reuniram 25 vereadores – portanto já têm maioria para eleger o futuro presidente. Até por isso, da reunião com o prefeito, Wanderley Porto não extraiu nenhuma sinalização que altere o atual quadro sucessório.

Mapa da fome

O Brasil foi apontado como referência mundial em políticas públicas de combate à insegurança alimentar durante a III Cúpula Parlamentar Global contra a Fome e a Desnutrição, realizada no Parlamento do Quênia, em Nairóbi, nos dias 16 e 17 deste mês. O presidente do Quênia, William Ruto, assinalou, durante a abertura do evento, que o Brasil conseguiu sair do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) investindo na garantia do direito humano à alimentação adequada e no fortalecimento da alimentação escolar.

Agricultura familiar

Presidente da Frente Parlamentar Mista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e de Combate à Fome no Brasil, o deputado federal mineiro Padre João (PT) defendeu, durante a cúpula global contra a fome, que a agricultura familiar não seja tratada apenas como beneficiária de políticas públicas, mas sim como protagonista essencial da transformação dos sistemas agroalimentares globais.

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Alimentação escolar

O parlamentar apresentou o modelo brasileiro que integra o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA): a partir de 2026, no mínimo 45% das compras do PNAE são direcionadas à agricultura familiar, para o atendimento de 40 milhões de alunos beneficiados pela alimentação escolar no país. Entre os 140 mil agricultores fornecedores cadastrados no PAA, 70% são mulheres. Para 2027, as iniciativas de combate à fome no Brasil preveem, segundo Padre João, R$ 97,3 bilhões de investimentos para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2026/2027, com taxas de juros de 1% ao ano para custeio orgânico e agroecológico.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.