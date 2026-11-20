Vereadores de Belo Horizonte escolherão o novo presidente da Câmara Municipal em 12 de dezembro Cristina Medeiros/CMBH

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Colegas na Federação PRD-Solidariedade e aliados de primeira hora do prefeito Álvaro Damião (União) ao longo de 2026, os vereadores Diego Sanches (Solidariedade) e Wanderley Porto (PRD) protagonizam uma disputa pela presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte que está além do comando do Legislativo. Ambos exibem alto índice de fidelidade ao governo municipal nas votações em plenário. Dada a natureza da disputa em uma cidade sem vice-prefeito, os dois adversários viraram peças centrais em uma queda de braço de grupos que miram a sucessão municipal de 2028.

Diego Sanches (Solidariedade) votou com o governo Alvaro Damião em 41 projetos aprovados, com índice de apoio de 96,6% Denis Dias/CMBH



Até a sessão plenária de 16 de novembro, a Câmara apreciou 25 proposições do Executivo, entre as quais 24 projetos de lei e uma proposta de emenda à Lei Orgânica. Considerando turnos e destaques, foram 43 votações em plenário. Em todas as 40 em que registrou voto, Wanderley Porto acompanhou a orientação do governo Álvaro Damião. Em duas delas, presidiu a reunião; na outra, não participou.

Wanderley Porto (PRD) deu ao governo Alvaro Damião 54 dos 56 votos que registrou em 2026, com índice de apoio de 96,4% Letícia Oliveira/CMBH



Entre as matérias prioritárias para o Executivo respaldadas por Porto estão as mudanças no ISSQN (PL 692/2026) e no Código Tributário (PL 727/2026); a Operação Urbana do Centro (PL 574/2025); a operação de crédito com a Caixa (PL 645/2026); e a delegação dos serviços de cremação e cemitérios (PL 832/2026). O alinhamento se repetiu na análise dos vetos do prefeito: apoiou a manutenção em 14 das 16 deliberações de que participou. Ao todo, deu sustentação ao Executivo em 54 dos 56 votos que registrou em 2026 – um índice de fidelidade de 96,4%, acompanhado de frequentes agradecimentos públicos nas redes sociais ao “irmão e amigo” Damião por obras destinadas às suas bases eleitorais.

Desempenho semelhante em plenário teve Diego Sanches. Ao longo de 2026, votou favoravelmente ao Executivo em todos os 41 projetos apreciados em que esteve presente e apoiou a manutenção de 15 dos 17 vetos analisados. Feitas as contas, o índice de apoio de Sanches ao governo Álvaro Damião chegou a 96,6% das decisões legislativas.

Politicamente, o que diferencia as duas candidaturas são a origem e a composição das alianças externas. Wanderley Porto lançou-se com o respaldo do ex-secretário de Estado de Governo Marcelo Aro (PP) e dos oito parlamentares da bancada conhecida nos bastidores como “Família Aro”. Cinco deles são filiados ao Podemos – o presidente da Câmara, Juliano Lopes, Osvaldo Lopes, José Ferreira, Rubão e Flávia Borja, eleita deputada estadual.

Coordenado por Marcelo Aro com o apoio da deputada federal Nelly Aquino, presidente estadual do Podemos, o grupo inclui ainda Professora Marli (PP), mãe de Aro, Tileléo (PP) e Neném da Farmácia (Mobiliza). Em movimento interpretado por aliados de Diego Sanches como retaliação à sua candidatura, Juliano Lopes exonerou, em 9 de novembro, servidores terceirizados do Núcleo de Cidadania indicados pelo adversário.

Além da bancada da Família Aro, Porto passou a contar com o apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que faz oposição a Álvaro Damião e, segundo interlocutores do partido, trabalha para viabilizar em 2028 uma candidatura própria à Prefeitura de Belo Horizonte ou de um aliado próximo, como o vereador Pablo Almeida, líder do PL, eleito deputado estadual. Somados aos oito votos vinculados a Aro, Porto tem o apoio de Bráulio Lara e Fernanda Altoé, ambos do Novo, e tenta atrair a bancada de sete vereadores do PL com o endosso de Nikolas.

A adesão integral do partido, porém, esbarra em divisões internas: Cláudio do Mundo Novo, ligado ao deputado federal Eros Biondini (PL), e Marilda Portela (PL), casada com o deputado federal Lincoln Portela (PL), declararam apoio a Diego Sanches e não aceitam ser pressionados por Nikolas para mudar a sua posição política nessa disputa.

Ex-vice-líder de Álvaro Damião, Diego Sanches conta com a articulação do Executivo na corrida pelo comando da Câmara e reuniu um arco de alianças que vai da esquerda à direita. Até o momento, contabiliza o apoio de 25 vereadores: quatro do PT, três do PSD, dois do PL, dois do PSOL, dois da Rede, dois do União e dois do Solidariedade, além de parlamentares do MDB, Republicanos, Avante, PDT, PCdoB, Novo, PSDB e da vereadora Dra. Michelly Siqueira, do PRD – mesma sigla de Porto.

A eleição para a presidência da Câmara de BH será em 12 de dezembro. Embora partilhem índices similares de fidelidade ao governo Damião em plenário, os dois candidatos representam projetos distintos de controle administrativo da Casa. Para vereadores alinhados a Sanches, a candidatura de Porto simboliza a continuidade da influência externa exercida hoje por Marcelo Aro e Nelly Aquino sobre a estrutura da Câmara por meio da gestão de Juliano Lopes. Esse projeto tem agora a adesão de Nikolas Ferreira. Já a eventual vitória de Sanches é vista por seus apoiadores como uma alternância no comando interno do Legislativo, com potencial para provocar uma reacomodação nos cargos comissionados, hoje ocupados por aliados e familiares das lideranças sem mandato que orbitam a presidência da Casa.

Nova federação?

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, recebeu nesta quarta-feira (18), na sede nacional do partido, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. Na pauta, o contexto nacional de enxugamento partidário, com a formação de novas federações e fusões partidárias.

Comando municipal

Recém-empossado com a cassação do vereador Leonardo Ângelo (Cidadania), o vereador Reinaldinho (PSDB) assumiu a presidência do PSDB de Belo Horizonte.

Posse

Nesta segunda-feira, dia 23, o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto tomará posse no cargo de procurador-geral de Justiça perante o governador em exercício de Minas, Vicente de Oliveira Silva, presidente do Tribunal de Justiça. A solenidade de posse perante o Colégio de Procuradores de Justiça do MPMG e entrada em exercício será em 14 de dezembro, no Palácio das Artes. Quem encaminha o convite é o atual procurador-geral Paulo de Tarso Morais Filho.

Alíquota CBS

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aguarda o encaminhamento de estudos e métodos empregados pela equipe técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) que embasaram a definição do indicativo para a alíquota de referência de 11,3% da nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). De competência federal, o tributo definido pela Reforma Tributária sobre o consumo substitui as atuais contribuições federais PIS (Programa de Integração Social / PIS-Pasep), Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). A cobrança passará a valer a partir de 1º de janeiro de 2027.

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Divergência

O principal ponto de divergência entre o relator senador Eduardo Braga (MDB-AM) e o cálculo do TCU é indicador que estima a diferença entre os tributos devidos e os efetivamente arrecadados, incluindo perdas por sonegação e inadimplência. O TCU adotou uma estimativa de 15,9%, considerada excessivamente conservadora por Braga. "Nós estamos extremamente pessimistas e conservadores contra o consumidor", afirmou. Segundo o senador, mecanismos da Reforma Tributária, como o split payment, que permite separar o imposto no momento do pagamento, poderão reduzir essas perdas. Braga solicitou à consultoria do Senado simulações com índices de 12,5%, 11% e 10%, para avaliar o impacto de diferentes estimativas sobre a alíquota.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.