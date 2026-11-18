Duas candidaturas para a eleição da presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que será em 12 de dezembro, se consolidam e antecipam, para 2028, a movimentação de grupos políticos que também se organizam para concorrer à prefeitura da capital mineira.

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De um lado, o PL do deputado federal e presidente municipal da legenda, Nikolas Ferreira, se articula em torno do vereador Wanderley Porto (PRD), aliado em 2024 de Marcelo Aro (PP), ex-secretário de estado de Governo, que ainda controla uma bancada de oito vereadores na Casa. O PL se prepara para concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte e um dos nomes cotados é o do vereador Pablo Almeida (PL), eleito deputado estadual e integrante do núcleo duro do deputado federal Nikolas Ferreira. Também a bancada do Novo se inclina à candidatura de Porto.



Há, contudo, defecções: da bancada de sete do PL e de três do novo, as vereadoras Marilda Portela (PL) e Marcela Trópia (Novo), além do vereador Cláudio do Mundo Novo (PL), base do deputado federal Eros Biondini (PL), em princípio apoiam a candidatura adversária do vereador Diego Sanches (PSD), sustentada pelo prefeito Álvaro Damião (União), que concorrerá à reeleição em dois anos.



Diferentemente da eleição à presidência da Mesa Diretora em 1º de janeiro de 2025, Damião procura se articular para se desvencilhar do comando de Marcelo Aro sobre o Legislativo, que o derrotou com a eleição do vereador Juliano Lopes (Pode). Para o prefeito, é importante ter um aliado de sua confiança à frente da Câmara Municipal, o que se torna particularmente relevante considerando que a tendência é de que a cidade entre em ritmo eleitoral no próximo biênio. Em torno de Diego Sanches, atualmente vice-líder do governo, Álvaro Damião promoveu um jantar de adesão nesta segunda-feira, 16, contando com o apoio que flutua em torno de 25 votos, quatro a mais do que o necessário para a maioria.



A bancada do PT e do Psol, que somam seis cadeiras, firmaram apoio à candidatura de Álvaro Damião. A aproximação política se estreitou durante o segundo turno das eleições presidenciais. Embora Damião não tenha se posicionado em favor de Lula, manteve uma postura de cortesia. O prefeito, que herdou de Fuad Noman uma interlocução diferenciada com Lula, não constrangeu, durante a campanha eleitoral, secretários e servidores que se posicionaram pela reeleição do presidente. Além do PT e do Psol, o PDT, o PCdoB e a Rede, que juntos têm mais quatro cadeiras, dão sustentação a Diego Sanches. Igualmente estão com Diego Sanches o União, o PSD, o PSDB e vereadores que no passado apoiaram a candidatura de Juliano Lopes, mas agora integram a base de Damião e querem nela permanecer.



A disputa pelo comando da Câmara Municipal de Belo Horizonte no próximo biênio já começa a deixar o rastro de vítimas. Em 9 de novembro, o presidente Juliano Lopes exonerou servidores terceirizados, que exerciam atividades no Núcleo de Cidadania – em serviços como o Sine, o cadastro biométrico, recepção e atendimento – porque mantinham alguma proximidade com Diego Sanches. Até o momento, nada que se compare aos corpos abandonados ao cabo da sucessão em 2024. O ex-vereador Lucas Ganem (MDB) teve seu mandato definitivamente cassado pela Justiça Eleitoral em novembro de 2026, em ação movida pelo suplente e vereador Rubão (Podemos), do grupo de Marcelo Aro. Além de se beneficiar pessoalmente, Rubão se voltou contra Ganem, que havia sido eleito pelo Podemos, porque foi taxado de “traidor” por Aro: mudou de lado para apoiar o líder do governo Bruno Miranda (PDT), que disputou contra Juliano Lopes e terminou derrotado. Natural de São Paulo, Ganem fraudou o domicílio eleitoral para concorrer ao Legislativo de Belo Horizonte, deixando a brecha para a “vingança”. Por não ter seguido a orientação partidária e ter se aliado ao grupo de Aro, também o vereador Wagner Ferreira foi convidado a se retirar do PV. Filiou-se à Rede, e, mais recentemente, desembarcou do grupo de Aro.

Think tank

O Instituto de Relações Governamentais (IRELGOV), primeiro think tank de relações governamentais do Brasil, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), promove na próxima terça-feira, 24, às 18h, o painel acadêmico “Relações Governamentais e Política 5.0: dos Baby Boomers à Geração Z”. Fundado em 2014, o instituto atua na produção e disseminação de conhecimento, na profissionalização do setor e no fortalecimento das boas práticas nas relações entre os setores público e privado. O encontro será realizado no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFMG, no quarto andar, no Centro de Belo Horizonte (MG). A proposta é reunir especialistas e representantes do meio acadêmico e profissional para discutir as transformações nas relações governamentais e na política diante das mudanças geracionais, abordando diferentes perspectivas e desafios contemporâneos.

Panelistas

O painel terá a participação de Manoel Santos, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG; Felipe Moreira, doutor em Direito pela UFMG e sócio da Lélis Moreira Consultores; João Augusto Troleis, bacharel em Ciência do Estado pela UFMG, especialista em Legislativo pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e em Finanças Públicas pela Universidade de Brasília (UnB), além de assessor do Governo de Minas Gerais; e Gustavo Bernard, consultor sênior, mentor, mediador e diretor regional do IRELGOV em Minas Gerais.



Risco de colapso

A Associação Mineira de Municípios (AMM) projeta para 2027 risco ampliado de crise financeira para as prefeituras. Em nota pública, a entidade considerou que três fatores críticos se combinam para ampliar as incertezas: as dúvidas e dificuldades no segundo ano de implantação da Reforma Tributária; o peso de novas obrigações impostas às prefeituras pelo Congresso Nacional sem indicação de fonte de custeio; e os reflexos do ajuste fiscal já iniciado nas contas públicas federais, com impacto estimado em até R$ 60 bilhões. “A conjunção desses fatores ameaça asfixiar Minas Gerais e, sobretudo, suas cidades”, registra a nota, que acrescenta: estimativa do Instituto Nacional de Orçamento Público (Inop) aponta que o Estado e os municípios mineiros deixarão de receber R$ 1,5 bilhão em compensações da Lei Kandir entre 2027 e 2030, caso o Congresso Nacional mantenha o dispositivo do ajuste fiscal.



Plano de ação

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Para enfrentar esse cenário, a Associação Mineira de Municípios (AMM) anunciou estado de mobilização permanente. O propósito é cobrar da bancada mineira no Congresso Nacional a aprovação imediata da PEC 231/2019, que acrescenta um repasse extra de 1% do FPM, pago no primeiro decêndio de março, e da PEC 253/2025, já aprovada pelo Senado, que confere às entidades municipais de âmbito nacional o direito de questionar no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade de leis que criem despesas aos municípios sem indicar a respectiva fonte de receita. “Na esfera estadual, levamos a pauta prioritária dos municípios mineiros ao governo de transição. Nesse diálogo, a AMM defende firmemente a revisão rigorosa dos gastos tributários das isenções fiscais concedidas a setores econômicos que se mostram pouco efetivos na promoção do desenvolvimento real, mas extremamente custosos aos cofres públicos municipais”, defendeu.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.