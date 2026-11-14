Os novos profetas do impossível

Em 2020, durante uma greve dos trabalhadores da Amazon, alguns dos manifestantes colocaram uma guilhotina cenográfica em frente à casa do fundador da empresa. Na época ninguém entendeu muito bem. A aristocracia tecnofeudal reinava absoluta e os desejos dos trabalhadores da tal empresa pareciam um gesto despropositado. Outubro e novembro de 2026 entram para a história como “um ano” que nunca vai acabar. Primeiro foram os estudantes brasileiros que, inspirados em seus colegas franceses, irromperam nas ruas e puxaram diversos setores da sociedade brasileira a seguir o exemplo. Na pauta: virar uma eleição perdida por um governo modorrento, mas que era ainda a única saída a um provável ensaio disruptivo de tirania, que ensaiou os seus planos em 8 de janeiro de 2023. O Brasil foi sacudido de um modo que só grandes lutas cívicas alcançam. Ao final, o país demonstrou que IAs e algorítmos podem ser vencidos por pessoas humanas inteligentes.

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Ao mesmo tempo, na França, o jovem maestro Étienne Jarrier, de 25 anos, é o fundador e regente da Orquestra do Novo Mundo (Orchestre du Nouveau Monde), um coletivo musical que ficou conhecido por realizar concertos gratuitos em espaços públicos e durante manifestações e greves gerais. Étienne começou a embalar a revolta estudantil, que até este momento já havia seduzido os bombeiros, os camisas amarelas e outros setores a se rebelar. Escolheram a Bastilha como o primeiro de seus palcos. Compuseram uma nova marselhesa, que tem um ritmo frenético e estrofe que anuncia bem o seu espírito:

"J'ai deux passions,

La fanfare, la révolution,

Les grèves et les sabotages,

Les ZAD et les manif sauvages."

Se Jeff Bezos, à época, não entendeu a guilhotina, os aderentes do chamado Consenso de Silicon Valley devem estar agora engolindo em seco. Pescoços a prêmio... Nos Estados Unidos, onde os trilhardários das Big Techs e dos megafundos despejaram milhões nas campanhas dos neocons republicanos, o movimento denominado "No Kings" mostrou a sua força eleitoral. Uma maré democrata varreu o país e transformou o chefe do conservadorismo norte-americano, na melhor das hipóteses, num pato manco. No Paraguai, as degolas já começaram: sob a fúria das ruas, Santiago Peña, o ex-presidente apelidado de “Vorcaro brasileiro”, renunciou após a fraude bancária que empurrou ao desespero metade da população do país. Na Argentina, Javier Milei anda, faz tempo, com a cabeça a prêmio. Na Bolívia, Chile e Colômbia as coisas não andam nada bem para os representantes da tecnopolítica. No Brasil, o herdeiro político da família Bolsonaro, afinada com os interesses norte-americanos, se juntou ao irmão nos Estados Unidos. Foi acolhido pelo presidente, dias antes da onda democrata pintar de azul a maioria do Congresso Nacional.

A história é implacável. Todo recuo regressista empurra um tsunami progressista. O curso dos eventos nunca erra. Outubro de 2026 se encerrou e novembro chegou cheirando a maio de 1968. Talvez um pouco mais. Uma greve geral parou a Espanha depois de 14 anos. Até o paraíso dos super-ricos na Europa conheceu manifestações de considerável radicalidade. Além da Suíça, atos menores ocorreram em Luxemburgo e Noruega, também países altíssima renda. O saldo nas Américas já havia matado dois coelhos com uma só cajadada, Trump e Bolsonaros. Um terceiro e menor foi corrido do Paraguai. Na alça de mira, Milei. Outros mais por vir. A conferir quantos Macrons e Melonis serão enterrados na Europa.



Cedric Durand, economista francês autor da obra “Tecnofeudalismo: crítica da economia digital” apostou na fragilidade do Consenso de Silicon Valley. Mais que o também teórico da nova ordem Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças da Grécia, Cedric parece ter acertado. Ao associar a crise do Estado de bem-estar social à transição do capitalismo neoliberal para o que ele denomina tecnofeudalismo, Cedric avalia que a economia contemporânea se tornou estagnada e predatória, corroendo as bases materiais que sustentam a democracia e os direitos sociais no século 20. Durand denuncia: os magnatas da tecnologia buscam blindagem estatal para aprofundar o que chama de "colonialismo digital", entrando em choque direto com nações soberanas, que tentam regulá-los. O autor destaca ser imperativo o fortalecimento do poder público para impor limites às plataformas transnacionais. Ele cita embates regulatórios, como disputas entre Estados nacionais e gigantes digitais, como passos necessários para quebrar a imunidade dos "senhores da nuvem".



Cédric Durand e Yanis Varoufakis consideram que enfrentar os "senhores tecnofeudais" e proprietários das Big Techs será a condição para reconstruir e expandir o Estado de bem-estar social, em crise no século 21. O antigo modelo de bem-estar social, baseado na taxação dos lucros das fábricas para financiar saúde e educação, entrou em colapso, porque a riqueza migrou para monopólios digitais, que não pagam impostos proporcionais e concentram dados. O embate político contra essas plataformas permite resgatar e modernizar o Estado social por meio de algumas frentes, entre elas, a retenção da renda digital e a transformação das nuvens de armazenamento, redes sociais, sistemas de busca e logística digital em bens públicos, com serviços digitais gratuitos, assim desmercantilizando o acesso à informação e ferramentas digitais de trabalho. Tudo isso, avalia, reduziria os gastos básicos das famílias, ampliando o salário indireto.

Durand propõe que em vez de usar o imenso poder de processamento de dados das Big Techs para manipular o consumo e gerar lucros privados, o Estado e a sociedade se apropriem dessas ferramentas para planejar a economia de forma eficiente, coordenando cadeias produtivas, otimizando o uso de energia limpa, melhorando redes de transporte público e antecipando demandas nos sistemas de saúde com muito mais precisão.

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Mundo em convulsão, fica o alerta aos novos governantes, Lula aí incluído. O motor da história está nas ruas. Em certos períodos, anos se arrastam e a história parece congelada. Mas eis que quando o trem acelera é preciso pensar grande e no futuro, pois o presente já virou o passado. Uma nova realidade explodiu no mundo ocidental e ela está farta de guerras, de genocídios e de políticas econômicas que só beneficiam aqueles que já têm de sobra. Tem uma geração nova pedindo passagem e ela vai passar. Aos que se opõem, fica a lembrança de 2020 em sua onda de manifestações globais, a maior e mais emblemática, as antirracistas Black Lives Matter. Aos que querem navegá-la, é bom que tenham em mente que, como em todo 68, o realismo sempre pede o impossível.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.