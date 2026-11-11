Espanha tem 1º greve geral desde 2012 com multidão nas ruas às vésperas das eleições legislativas

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Trabalhadores da Espanha iniciaram nesta quarta-feira (11/11) uma greve geral contra a crise da habitação e a perda de poder aquisitivo, a duas semanas das eleições antecipadas marcadas para o próximo dia 29. É a primeira paralisação do tipo desde 2012, quando os trabalhadores protestaram contra a austeridade adotada durante a crise da dívida da zona do euro.



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Com bloqueios de estradas e redução do transporte público, o movimento tem o apoio das duas maiores centrais sindicais do país, UGT e CCOO, que juntas representam mais de 1 milhão de trabalhadores, além de associações de inquilinos.

Nas primeiras horas desta manhã, manifestantes com uma grande faixa convocando à "greve geral" bloquearam uma estrada de acesso a Madri, que, como outras grandes cidades, teve o trânsito afetado. Manifestante entrara em confronto com a polícia na capital.



Os sindicatos classificaram a greve como um sucesso, mas a adesão foi desigual. Rafael Espartero, vice-secretário-geral do Departamento Interno da UGT, disse que houve forte participação na costa cantábrica, no Mediterrâneo, na Catalunha e na Andaluzia, sobretudo nas zonas litorâneas.



Segundo as centrais, a paralisação chegou a 90% nos portos e no setor automotivo, com "paralisações totais" em fábricas como a da Volkswagen, em Navarra, e a da SEAT, em Barcelona. Elas apontaram ainda uma queda de 10% na demanda por eletricidade como indício de interrupções em setores de uso intensivo de energia.



A principal entidade patronal, a CEOE, afirmou que o impacto foi menor. Em comunicado, disse que a adesão foi baixa na maioria dos setores, um pouco mais elevada em áreas mais sindicalizadas, e lembrou que a queda na demanda de energia ficou abaixo dos 14% da última greve geral. Sua vice-presidente, Angela de Miguel, disse à emissora pública TVE que a paralisação é contraproducente, pois a crise também atinge as pequenas empresas, que têm dificuldade de contratar com a escassez de moradias.



No transporte, o metrô de Barcelona circulou com 25% da capacidade nas primeiras horas e não prestará serviço até o início da tarde. Em Madri, a operação foi reduzida em 50% na maior parte do dia, com elevação para 80% nos horários de pico, quando o número de passageiros caiu 42% em relação à semana anterior.



Na Gran Via, lojas como Primark, H&M e Pull & Bear baixaram as portas sob forte presença da tropa de choque, e muitos estabelecimentos de Barcelona protegeram as fachadas com tapumes diante da expectativa de tumultos.



Houve tensão com a polícia. A CCOO afirmou que agentes usaram spray de pimenta contra piquetes no mercado Mercamadrid, na capital, e prenderam um participante, enquanto 13 pessoas precisaram de atendimento médico. Um porta-voz da polícia confirmou a prisão, mas não o uso de spray no local, embora tenham confirmado o uso do spray para dispersar outro piquete, no distrito de Carabanchel. Os sindicatos disseram que vão apresentar denúncia criminal contra o que chamaram de reação "desproporcional".

A greve foi convocada na esteira dos protestos por moradia dos últimos meses, cujo estopim foi o despejo, em setembro, de Maricarmen Abascal, aposentada de 87 anos que morreu poucos dias depois.



As manifestações, somadas à rejeição pelo Parlamento, no mês passado, de decretos do governo para conter despejos e limitar a pressão sobre os aluguéis, levaram o primeiro ministro Pedro Sánchez a antecipar as eleições, inicialmente previstas para 2027.



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O líder socialista espera aproveitar a insatisfação dos eleitores com a moradia para desviar o foco de casos de corrupção que envolvem pessoas de seu círculo próximo e de um acidente ferroviário fatal ocorrido no mês passado. Até agora, seu partido segue atrás nas pesquisas.