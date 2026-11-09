O envelhecimento da China muda o peso das despesas familiares, e uma inversão entre idosos e crianças revela o tamanho do desafio que o país enfrenta hoje

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A China iniciou 2026 com um recorde histórico negativo em sua demografia. Em janeiro, o Escritório Nacional de Estatísticas revelou que a taxa de natalidade caiu ao nível mais baixo registrado desde 1949, ano de fundação da República Popular. O resultado acentuou a perda populacional geral e evidenciou uma profunda transformação social e cultural no território chinês.

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Os levantamentos oficiais mostram o avanço do peso da terceira idade em relação aos cidadãos ativos. Assim como ocorre no Japão, as atualizações demográficas frequentes trazem preocupação ao governo e revelam o crescimento contínuo de pessoas fora da idade de trabalhar comparadas àquelas em idade de contribuir.

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Inversão nas taxas de dependência

Em 2025, a taxa de dependência da terceira idade atingiu 23,1%. Pela primeira vez na história do país, os trabalhadores chineses sustentam mais idosos do que crianças, já que a taxa de dependência infantil fechou o mesmo ano em 22%.

O arquivo histórico governamental comprova essa evolução ascendente:

em 2016, a proporção marcava 15%;

em 2021, o percentual superava 20%;

em 2025, o índice alcançou 23,1%.

Em números absolutos, a China soma mais de 223 milhões de habitantes com 65 anos ou mais. Em contrapartida, o grupo formado por crianças menores de 14 anos reúne apenas 213 milhões de integrantes.

Impactos no sistema previdenciário e na saúde

A população chinesa recua de forma ininterrupta há quatro anos, cenário que fez o país perder o posto de nação mais populosa do mundo. Décadas de aplicação severa da política do filho único geraram uma crise nos nascimentos que as autoridades não conseguem reverter, mesmo após diversas tentativas.

Um relatório da entidade "Our World in Data" indica que, em 1965, a idade mediana chinesa ficava abaixo de 25 anos, patamar inferior ao britânico. Em 2025, as duas nações convergiram para a faixa aproximada dos 40 anos.

O envelhecimento populacional gera consequências diretas nos gastos públicos com assistência médica e aposentadorias. Conforme dados veiculados pela "BBC", mais de 53 milhões de cidadãos recebiam auxílios e pensões voltados à terceira idade no final de 2025.

O alerta financeiro ganhou força com projeções da Academia Chinesa de Ciências Sociais, feitas em 2019. A instituição advertiu que o fundo estatal de pensões corre risco de esgotamento até a metade da próxima década, provocado pelo desequilíbrio na proporção entre cotizantes e aposentados.

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Analistas ressaltam a necessidade de cautela com os números, pois idosos plenamente autônomos podem constar como dependentes nas estatísticas. Diante do quadro orçamentário e da urgência em torno da previdência, Pequim determinou a elevação da idade de aposentadoria.