Apagão mundial em 17 de novembro? Veja o que a ciência diz sobre o boato

Publicações nas redes sociais afirmam que o planeta enfrentará um apagão mundial de 90 dias a partir de 17 de novembro de 2026. A mensagem sobre o colapso no fornecimento de energia, no entanto, não possui respaldo factual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um artigo publicado pela "Revista de Antropologia da UFSCar", periódico acadêmico vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos, destaca a ausência de base técnica para o boato. Segundo o texto, inexiste qualquer comunicado oficial, plano de contingência ou evidência que confirme o desligamento do sistema elétrico.

Leia Mais

A ficção e o teste de comunicação

A menção ao dia 17 de novembro começou a circular após internautas resgatarem um episódio da série animada "Os Simpsons". No capítulo "It's a Blunderful Life", da temporada 35, transmitido em novembro de 2023, a personagem Lisa recorda um apagão ocorrido em Springfield justamente nessa data.

O rumor cresceu quando a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) anunciou um teste de emergência em seu sistema de comunicação para o mês de novembro. Usuários da internet relacionaram a checagem governamental com a cena do desenho animado para alimentar a tese de colapso.

A Diretriz Fortress e a menção aos 90 dias

A versão sobre os 90 dias sem eletricidade surgiu da interpretação distorcida de uma ação das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2026, o Departamento de Defesa norte-americano oficializou o projeto militar chamado Diretriz Fortress.

O planejamento estabelece a meta de tornar cerca de 500 bases militares autossuficientes por até 90 dias caso ocorram ataques cibernéticos ou cortes na rede externa. A iniciativa atende estritamente a necessidades internas de segurança militar, sem qualquer previsão de interromper a distribuição de energia para a população civil.

Inviabilidade técnica de um colapso simultâneo

Especialistas e operadores do setor elétrico explicam que um desligamento conjunto e planetário é tecnicamente inviável: a infraestrutura global de energia não é unificada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cada território conta com sistemas autônomos para gerar e transmitir eletricidade. Essa divisão impede uma queda simultânea e coordenada pelo mundo sem o registro de um evento físico ou climático de escala global.