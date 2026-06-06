ONS aciona plano emergencial inédito para cortar geração por excesso de energia

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) acionou pela primeira vez um plano emergencial criado para reduzir a geração de energia do país, devido ao excesso de oferta de eletricidade previsto para este domingo (7/6).

A medida foi tomada para evitar possíveis riscos de desequilíbrio no sistema elétrico, diante da previsão de oferta de energia muito maior que a demanda. Isso pode acabar derrubando a transmissão e causando apagões.

Essa é a primeira vez que o operador precisa recorrer ao mecanismo, desde que a regra foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em novembro de 2025.

O sistema elétrico precisa manter equilíbrio permanente entre a energia produzida e consumida. Quando a geração fica muito acima da demanda, aumenta o risco de desligamento automático de equipamentos.

Plano emergicial ativado

Em nota divulgada neste sábado (6/6), o ONS informou que a previsão para domingo aponta uma carga reduzida, ou seja, baixo consumo de energia. O Operador determinou inicialmente a redução da geração das usinas que estão sob sua coordenação direta. Essa medida não foi suficiente para eliminar o risco, o que levou ao acionamento do plano emergencial.

Por isso, foi necessário acionar o "Plano Emergencial de Gestão de Excedentes de Energia na Rede de Distribuição", que deve cortar, principalmente, a geração entregue por usinas solares de pequenos e microgeradores, que não têm conexão gerenciada pelo ONS.

"O ONS seguirá acompanhando e coordenando ações no SIN, fazendo a gestão dos recursos disponíveis, de acordo com a demanda da sociedade em comunicação direta com os agentes do setor. Segue também atento a nova realidade eletroenergética e trabalhando para garantir a segurança e a eficiência do sistema, de acordo com os procedimentos de rede vigentes", declarou o órgão.

O Operador já realiza cortes de geração há anos, seja de eólicas ou grandes usinas solares. O que nunca havia ocorrido era a necessidade de utilizar esse novo instrumento regulatório para alcançar pequenos geradores conectados às redes das distribuidoras.

Como funciona a regra?

A nova regra foi criada após uma série de alertas do próprio ONS sobre o aumento do risco de excedentes de energia em períodos de baixa carga.

O procedimento segue etapas definidas. O ONS monitora as condições do sistema com antecedência de até sete dias e pode emitir alertas preliminares às distribuidoras. Na véspera da operação, confirma se a restrição será necessária e informa o montante de energia que deverá ser reduzido. As distribuidoras comunicam os geradores afetados.

O ONS não escolhe diretamente quais usinas serão desligadas. Essa tarefa cabe às distribuidoras. A metodologia prevê a seleção de usinas com maior previsão de geração naquele período e um sistema de rodízio, para evitar que os cortes recaiam sempre sobre os mesmos geradores.

A geração solar é o principal alvo porque o problema aparece justamente nos horários de maior produção fotovoltaica, normalmente entre o fim da manhã e o meio da tarde. Em um domingo ensolarado, com baixa atividade econômica e consumo reduzido, as usinas solares tendem a produzir grandes volumes de energia exatamente quando o sistema menos precisa dela.

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Além destas, podem ser desligadas pequenas centrais hidrelétricas, usinas a biomassa e parques eólicos de menor porte.