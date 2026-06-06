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EXCESSO DE OFERTA

ONS aciona plano emergencial inédito para cortar geração por excesso de energia

Medida foi tomada após previsão de oferta maior que a demana, o que pode provocar derrubada de transmissão e causar apagões

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AB
ANDRÉ BORGES
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ANDRÉ BORGES
Repórter
06/06/2026 23:32

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Você já viu bolas laranja penduradas em fios de energia? Entenda para que elas realmente servem
ONS decidiu acionar plano emergencial para evitar possíveis riscos de desequilibrio no sistema elétrico do país crédito: Portal Giro 10

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) acionou pela primeira vez um plano emergencial criado para reduzir a geração de energia do país, devido ao excesso de oferta de eletricidade previsto para este domingo (7/6).

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A medida foi tomada para evitar possíveis riscos de desequilíbrio no sistema elétrico, diante da previsão de oferta de energia muito maior que a demanda. Isso pode acabar derrubando a transmissão e causando apagões.

Essa é a primeira vez que o operador precisa recorrer ao mecanismo, desde que a regra foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em novembro de 2025.

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O sistema elétrico precisa manter equilíbrio permanente entre a energia produzida e consumida. Quando a geração fica muito acima da demanda, aumenta o risco de desligamento automático de equipamentos.

Plano emergicial ativado

Em nota divulgada neste sábado (6/6), o ONS informou que a previsão para domingo aponta uma carga reduzida, ou seja, baixo consumo de energia. O Operador determinou inicialmente a redução da geração das usinas que estão sob sua coordenação direta. Essa medida não foi suficiente para eliminar o risco, o que levou ao acionamento do plano emergencial.

Por isso, foi necessário acionar o "Plano Emergencial de Gestão de Excedentes de Energia na Rede de Distribuição", que deve cortar, principalmente, a geração entregue por usinas solares de pequenos e microgeradores, que não têm conexão gerenciada pelo ONS.

"O ONS seguirá acompanhando e coordenando ações no SIN, fazendo a gestão dos recursos disponíveis, de acordo com a demanda da sociedade em comunicação direta com os agentes do setor. Segue também atento a nova realidade eletroenergética e trabalhando para garantir a segurança e a eficiência do sistema, de acordo com os procedimentos de rede vigentes", declarou o órgão.

O Operador já realiza cortes de geração há anos, seja de eólicas ou grandes usinas solares. O que nunca havia ocorrido era a necessidade de utilizar esse novo instrumento regulatório para alcançar pequenos geradores conectados às redes das distribuidoras.

Como funciona a regra?

A nova regra foi criada após uma série de alertas do próprio ONS sobre o aumento do risco de excedentes de energia em períodos de baixa carga.

O procedimento segue etapas definidas. O ONS monitora as condições do sistema com antecedência de até sete dias e pode emitir alertas preliminares às distribuidoras. Na véspera da operação, confirma se a restrição será necessária e informa o montante de energia que deverá ser reduzido. As distribuidoras comunicam os geradores afetados.

O ONS não escolhe diretamente quais usinas serão desligadas. Essa tarefa cabe às distribuidoras. A metodologia prevê a seleção de usinas com maior previsão de geração naquele período e um sistema de rodízio, para evitar que os cortes recaiam sempre sobre os mesmos geradores.

A geração solar é o principal alvo porque o problema aparece justamente nos horários de maior produção fotovoltaica, normalmente entre o fim da manhã e o meio da tarde. Em um domingo ensolarado, com baixa atividade econômica e consumo reduzido, as usinas solares tendem a produzir grandes volumes de energia exatamente quando o sistema menos precisa dela.

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Além destas, podem ser desligadas pequenas centrais hidrelétricas, usinas a biomassa e parques eólicos de menor porte.

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