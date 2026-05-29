Não pague sua conta da Cemig antes de fazer este teste no celular

Clientes da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) podem confirmar se a conta de energia recebida é verdadeira antes de efetuar o pagamento. A companhia lançou no aplicativo Cemig Atende a ferramenta “Validador de conta de luz Cemig”, que permite verificar a autenticidade da fatura por meio da leitura do QR Code impresso no documento.

De acordo com a Cemig, a funcionalidade foi criada para reforçar a segurança dos consumidores em meio a cenário de aumento de golpes envolvendo boletos falsos e cobranças fraudulentas.

A ferramenta está disponível para os cerca de 9,8 milhões de clientes atendidos pela distribuidora de energia no estado, com processo de validação feito pelo celular. Para usar, o consumidor deve acessar o aplicativo Cemig Atende e selecionar a opção “Validador de conta de luz Cemig” no menu principal. Em seguida, a câmera do aparelho é ativada para leitura do QR Code que foi impresso na conta.

Caso a fatura seja reconhecida como oficial, o aplicativo exibe o selo “Conta de luz Cemig válida”. Se houver inconsistências, o sistema emite um alerta orientando o cliente a não realizar o pagamento e procurar os canais oficiais da companhia.

O presidente da Cemig, Alexandre Ramos, afirmou que a funcionalidade busca ampliar a proteção dos consumidores. Segundo ele, a ferramenta foi desenvolvida para oferecer mais segurança no momento do pagamento e dificultar a atuação de criminosos que utilizam boletos falsos.

A empresa também reforçou orientações para evitar fraudes. A recomendação é desconfiar de mensagens com tom de urgência, pedidos de compartilhamento de senhas ou códigos enviados por SMS e WhatsApp, além de propostas de regularização financeira feitas fora dos canais oficiais.

Outro alerta é conferir os dados bancários antes de concluir qualquer pagamento. Nas contas oficiais, o beneficiário deve aparecer como Cemig Distribuição S.A., com o CNPJ 06.981.180/0001-16.

Em casos de suspeita de golpe, a orientação é interromper o pagamento, buscar confirmação pelos canais oficiais da companhia e registrar um boletim de ocorrência, que pode ser solicitado à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que tem atendimento em delegacia virtual e também atende pelo número 197.

O aplicativo Cemig Atende está disponível nas lojas oficiais dos sistemas Android e iOS. A companhia também disponibiliza atendimento pelo portal da empresa e pelo telefone 116.

Cuidados para evitar golpes envolvendo contas de energia