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SEGURANÇA

Não pague sua conta da Cemig antes de fazer este teste no celular

Ferramenta no aplicativo Cemig Atende permite validar autenticidade da fatura por QR Code e busca reduzir golpes com boletos falsos em Minas Gerais

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
29/05/2026 14:38

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Celular com conta da Cemig
Nova ferramenta da Cemig permite que consumidores confirmem, pelo celular, se a conta de energia foi realmente emitida pela companhia antes de efetuar o pagamento crédito: Cemig/Divulgação

Clientes da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) podem confirmar se a conta de energia recebida é verdadeira antes de efetuar o pagamento. A companhia lançou no aplicativo Cemig Atende a ferramenta “Validador de conta de luz Cemig”, que permite verificar a autenticidade da fatura por meio da leitura do QR Code impresso no documento.

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De acordo com a Cemig, a funcionalidade foi criada para reforçar a segurança dos consumidores em meio a cenário de aumento de golpes envolvendo boletos falsos e cobranças fraudulentas. 

A ferramenta está disponível para os cerca de 9,8 milhões de clientes atendidos pela distribuidora de energia no estado, com processo de validação feito pelo celular. Para usar, o consumidor deve acessar o aplicativo Cemig Atende e selecionar a opção “Validador de conta de luz Cemig” no menu principal. Em seguida, a câmera do aparelho é ativada para leitura do QR Code que foi impresso na conta.

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Caso a fatura seja reconhecida como oficial, o aplicativo exibe o selo “Conta de luz Cemig válida”. Se houver inconsistências, o sistema emite um alerta orientando o cliente a não realizar o pagamento e procurar os canais oficiais da companhia.

O presidente da Cemig, Alexandre Ramos, afirmou que a funcionalidade busca ampliar a proteção dos consumidores. Segundo ele, a ferramenta foi desenvolvida para oferecer mais segurança no momento do pagamento e dificultar a atuação de criminosos que utilizam boletos falsos.

A empresa também reforçou orientações para evitar fraudes. A recomendação é desconfiar de mensagens com tom de urgência, pedidos de compartilhamento de senhas ou códigos enviados por SMS e WhatsApp, além de propostas de regularização financeira feitas fora dos canais oficiais.

Outro alerta é conferir os dados bancários antes de concluir qualquer pagamento. Nas contas oficiais, o beneficiário deve aparecer como Cemig Distribuição S.A., com o CNPJ 06.981.180/0001-16.

Em casos de suspeita de golpe, a orientação é interromper o pagamento, buscar confirmação pelos canais oficiais da companhia e registrar um boletim de ocorrência, que pode ser solicitado à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que tem atendimento em delegacia virtual e também atende pelo número 197.

O aplicativo Cemig Atende está disponível nas lojas oficiais dos sistemas Android e iOS. A companhia também disponibiliza atendimento pelo portal da empresa e pelo telefone 116.

Cuidados para evitar golpes envolvendo contas de energia

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