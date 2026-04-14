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'Ansiedade de boleto': como a pressão por vencimentos afeta a mente

O medo constante de não conseguir pagar as contas tem nome e pode levar a problemas de saúde; saiba como a lidar com o estresse financeiro

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
14/04/2026 17:30

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'Ansiedade de boleto': como a pressão por vencimentos afeta a mente
A apreensão ao lidar com boletos e dívidas ilustra a ansiedade financeira que afeta a saúde mental. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Aquele frio na barriga que surge ao ver um boleto se aproximando da data de vencimento tem nome: ansiedade financeira. Com a chegada de prazos para o pagamento de tributos importantes, como o IPVA e o Imposto de Renda, somados às contas do dia a dia, esse sentimento tem se tornado cada vez mais comum e afeta a saúde mental de muitas pessoas.

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Essa pressão constante não se trata apenas de uma simples preocupação. É um estado de alerta que pode gerar sintomas físicos e emocionais. Entre os sinais mais comuns estão a insônia, a irritabilidade, a dificuldade de concentração e até mesmo dores de cabeça ou problemas digestivos, que surgem pela tensão de não saber se será possível honrar todos os compromissos.

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O medo de ter o nome negativado ou de não conseguir arcar com despesas básicas alimenta um ciclo de estresse. Quando não gerenciado, esse quadro pode evoluir para condições mais sérias, como o transtorno de ansiedade generalizada ou a depressão, impactando diretamente a qualidade de vida e os relacionamentos pessoais.

Como lidar com a ansiedade financeira?

A boa notícia é que algumas estratégias práticas podem ajudar a retomar o controle e diminuir a pressão mental. Adotar uma postura proativa diante das finanças é o caminho para aliviar o peso que os boletos exercem sobre o bem-estar.

Confira algumas atitudes que podem fazer a diferença:

Organize suas finanças: crie uma planilha ou use um aplicativo para listar todas as suas receitas e despesas. Ter clareza sobre para onde o dinheiro vai é o primeiro passo para assumir o controle e identificar onde é possível cortar gastos.

Defina prioridades: se não for possível pagar tudo, identifique quais contas são essenciais, como aluguel, luz e água, e quais podem ser negociadas. Focar no que é mais urgente ajuda a diminuir a sensação de estar sobrecarregado.

Converse com os credores: não tenha vergonha de expor sua situação. Muitas empresas preferem renegociar uma dívida a não receber o valor. Entrar em contato antes do vencimento pode abrir portas para novos prazos ou condições de pagamento mais flexíveis, e essa atitude demonstra responsabilidade.

Estabeleça metas realistas: em vez de pensar na dívida total, concentre-se em quitar um boleto menor ou pagar uma parcela de cada vez. A sensação de dever cumprido ajuda a reduzir o estresse e serve como motivação para continuar.

Cuide da sua mente: converse sobre suas preocupações com alguém de confiança. Praticar atividades físicas ou técnicas de relaxamento, como a meditação, são formas eficazes de aliviar a tensão. Se os sintomas se tornarem muito intensos, não hesite em procurar ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra para um suporte especializado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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