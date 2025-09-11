Equipe jurídica da Cemig é finalista em premiações do setor energético

O setor jurídico interno da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) é finalista em três categorias na 4ª edição do Latin American Lawyer – Energy & Infrastrutture Awards, publicação europeia sobre o setor jurídico na América Latina, que será decidida hoje em São Paulo.

A advogada Cristiana Fortini, vice-presidente jurídica da companhia, ainda concorre individualmente em outras três categorias na mesma premiação.

A equipe jurídica da Cemig também está concorrendo ao título de Melhor Departamento Jurídico em Contratos na premiação Brazil's Leading Lawyers Awards (BRALLAW), em 16 de outubro, considerada a maior premiação jurídica do país.

No primeiro semestre, o mesmo time já havia sido finalista de outro prêmio nacional, o FILASA 2025 – Finance & Law Summit and Awards. No ano passado, o jurídico da companhia já tinha participado da final do Latin American Lawyer – Energy & Infrastructure Awards, na categoria In House Team of the Year.

As indicações do jurídico da Cemig nessas premiações são realizadas por terceiros e pelo reconhecimento das próprias entidades promotoras.

Como a Cemig atua no mercado regulado e também no ambiente regulado, enfrentando desafios legais e operacionais diversos, seu setor jurídico interno tem se destacado pela capacidade de construir soluções equilibradas, compatíveis com o ambiente regulatório, mantendo a competitividade da empresa frente às concorrentes do setor privado.

