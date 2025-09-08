Imposto sobre combustíveis e gás de cozinha sobe em janeiro

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) oficializou o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha a partir de 1º de janeiro. A normativa do convênio de ICMS foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (8/9).

O aumento na gasolina e no etanol anidro combustível será de 6,8%, saindo de R$ 1,47 para R$ 1,57 o litro. Por sua vez, o aumento na alíquota de ICMS que incide sobre o diesel será de 4,4%, de R$ 1,12 para R$ 1,17.

Já em relação ao imposto cobrado sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), combustível usado para fins domésticos e conhecido também como gás de cozinha, o aumento foi de 5,7%. O ICMS para esse item vai sair de R$ 1,39 para R$ 1,47, segundo o despacho do Confaz.

Cabe lembrar que o Confaz é um conselho que reúne os secretários estaduais de fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal. Portanto, tratasse de uma decisão do âmbito dos governos estaduais e não do governo federal.



