IMPOSTO

Imposto sobre combustíveis e gás de cozinha sobe em janeiro

Conselho de secretários de estado de fazenda aumentaram alíquotas do ICMS em até 6,8% com vigência no ano que vem

Bruno Nogueira
Repórter
Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
08/09/2025 16:25

Redução no preço da gasolina ajudou a desacelerar a inflação de maio na capital crédito: Divulgação

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) oficializou o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha a partir de 1º de janeiro. A normativa do convênio de ICMS foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (8/9).

O aumento na gasolina e no etanol anidro combustível será de 6,8%, saindo de R$ 1,47 para R$ 1,57 o litro. Por sua vez, o aumento na alíquota de ICMS que incide sobre o diesel será de 4,4%, de R$ 1,12 para R$ 1,17.

Já em relação ao imposto cobrado sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), combustível usado para fins domésticos e conhecido também como gás de cozinha, o aumento foi de 5,7%. O ICMS para esse item vai sair de R$ 1,39 para R$ 1,47, segundo o despacho do Confaz.

Cabe lembrar que o Confaz é um conselho que reúne os secretários estaduais de fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal. Portanto, tratasse de uma decisão do âmbito dos governos estaduais e não do governo federal.

Veja os aumentos

  • Gasolina e etanol (+R$ 0,10) - É R$ 1,47, vai para R$ 1,57 o litro.
  • Diesel (+R$ 0,05) - É R$ 1,12, vai para R$ 1,17 o litro.
  • Gás de Cozinha (+R$ 0,08) - É R$ 1,39, vai para R$ 1,47.

Tópicos relacionados:

estados etanol gas-de-cozinha gasolina icms imposto

