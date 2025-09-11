Assine
overlay
Início Economia

Bancada do agro monta trincheira contra tributação de títulos pelo governo

Agro rechaça proposta da Fazenda de taxar LCA e CRA, mesmo com a tentativa de costura do relator da MP

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
11/09/2025 13:32

compartilhe

Siga no
x
Bancada do agro monta trincheira contra tributação de títulos pelo governo
Bancada do agro monta trincheira contra tributação de títulos pelo governo crédito: Platobr Economia

No governo Lula, ainda se fala em encontrar um meio-termo com a Frente Parlamentar da Agropecuária para viabilizar a taxação de títulos isentos, como as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), alvo de forte resistência no setor.

Com a Fazenda de olho na taxação para reduzir distorções e engordar a arrecadação a partir de 2026, o relator da MP 1303/2025, Carlos Zarattini, do PT, sinaliza disposição para calibrar o texto e tentar evitar atrito com o agro.

O setor, no entanto, indica que não vai arredar pé. À coluna, deputados ligados ao agronegócio foram taxativos: não há margem de negociação e a MP será rechaçada na bancada, que vê nos títulos uma forma de lastro à expansão do agro.

Se o governo insistir, indicam representantes da bancada do agronegócio, pode enfrentar resistência em outras pautas caras a Lula, como a reforma do Imposto de Renda.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay