Aparelhos que mais gastam energia: vilões da sua conta de luz

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Em junho de 2026, mesmo com o alívio trazido pela bandeira tarifária verde no início do ano, a preocupação com o consumo de energia continua sendo essencial para o orçamento familiar. A boa notícia é que grande parte da solução para manter a conta de luz sob controle está dentro de casa, na forma como usamos nossos eletrodomésticos.

Identificar os aparelhos que mais consomem é o primeiro passo para uma economia real. Alguns equipamentos são verdadeiros vilões do consumo elétrico, muitas vezes operando de forma silenciosa e contínua, impactando diretamente o valor final da sua fatura mensal.

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Os maiores vilões da conta de luz

A maior parte do consumo de energia de uma residência costuma se concentrar em poucos aparelhos. Conhecer quais são eles e como otimizar seu uso faz toda a diferença. Veja a lista dos principais responsáveis pelo alto consumo:

Ar-condicionado: Lidera o ranking, principalmente em dias quentes. Para economizar, mantenha os filtros sempre limpos e programe a temperatura para cerca de 23°C. Evite deixar portas e janelas abertas enquanto o aparelho estiver ligado.

Chuveiro elétrico: Um dos grandes campeões de consumo. Banhos mais curtos são a solução mais eficaz. Nos dias menos frios, usar a chave na posição “verão” pode gerar uma economia significativa no consumo do aparelho.

Geladeira e freezer: Como ficam ligados 24 horas por dia, o impacto é constante. Verifique se as borrachas de vedação estão em bom estado e evite abrir a porta sem necessidade. Nunca guarde alimentos quentes, pois isso força o motor a trabalhar mais.

Máquina de lavar e secadora: O ideal é acumular o máximo de roupas para lavar e secar de uma só vez, aproveitando a capacidade total dos equipamentos. Opte por lavar roupas com água fria sempre que possível.

Atenção ao consumo invisível

Além dos grandes vilões, existe um gasto que muitas vezes passa despercebido: o modo de espera, também conhecido como “stand-by”. Aparelhos como televisores, micro-ondas, computadores e videogames continuam a consumir energia mesmo quando estão desligados.

Uma forma simples de evitar esse desperdício é retirar os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso. Utilizar réguas de energia com interruptor também facilita o processo, permitindo desligar vários eletrônicos com um único botão.

Na hora de comprar um novo eletrodoméstico, siga as orientações do Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) e dê preferência aos modelos com a melhor classificação de eficiência energética, geralmente a categoria A. Eles são projetados para consumir menos energia, garantindo uma economia que se reflete ao longo de toda a vida útil do produto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.