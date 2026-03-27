Conta de luz alta? Veja os erros que você comete sem perceber

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Levar um susto ao abrir a conta de luz no fim do mês é uma situação comum para muitos brasileiros. O que nem todos sabem é que, muitas vezes, os grandes vilões não são os reajustes tarifários, mas sim pequenos hábitos e descuidos diários que, somados, pesam no bolso. Identificar esses erros é o primeiro passo para uma economia significativa sem precisar de grandes sacrifícios.

Uso incorreto do chuveiro elétrico

Ele é um dos maiores consumidores de energia da casa. Banhos longos na temperatura máxima disparam o consumo. O ideal é optar por banhos mais curtos e, em dias de temperatura amena, usar o modo 'verão', que consome consideravelmente menos energia.

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Deixar aparelhos em modo de espera (stand-by)

Aquela pequena luz acesa na TV, no micro-ondas ou no decodificador da TV a cabo indica um consumo contínuo de energia. Embora pareça pouco, esse 'consumo fantasma' pode representar até 15% do valor total da sua fatura. A solução é simples: desligue os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso ou utilize réguas com interruptor.

Má iluminação e uso inadequado de lâmpadas

Manter luzes acesas em cômodos vazios é um erro óbvio, mas a escolha da lâmpada também faz toda a diferença. Lâmpadas incandescentes e até mesmo as fluorescentes consomem muito mais energia do que as de LED. Trocar suas lâmpadas antigas por modelos de LED pode gerar uma economia de até 80% na iluminação.

Uso ineficiente de grandes eletrodomésticos

Geladeira e freezer

Evite abrir a porta sem necessidade e verifique se as borrachas de vedação estão em bom estado. Posicionar a geladeira longe de fontes de calor, como o fogão, e deixar um espaço para ventilação na parte de trás também ajuda a diminuir o consumo.

Ar-condicionado

Mantenha portas e janelas fechadas quando o aparelho estiver ligado e limpe os filtros regularmente. Para um uso mais eficiente, procure manter a temperatura entre 23°C e 24°C, o que garante conforto sem sobrecarregar o equipamento.

Máquina de lavar e ferro de passar

Acumule o máximo de roupas possível para usar a máquina de lavar em sua capacidade total. A mesma lógica vale para o ferro de passar: junte uma boa quantidade de peças para passar de uma só vez, evitando ter que aquecer o aparelho várias vezes.

Como reduzir a conta de luz: um resumo prático

Tome banhos mais curtos e use a chave 'verão' do chuveiro em dias quentes.

Desligue da tomada os aparelhos que não estão em uso.

Substitua lâmpadas antigas por modelos de LED.

Aproveite a luz natural, abrindo cortinas e janelas durante o dia.

Verifique a vedação da sua geladeira e não a encoste em paredes ou perto do fogão.

Use o ar-condicionado com portas e janelas fechadas, mantendo a temperatura em torno de 23°C.

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