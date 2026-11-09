Mochila de emergência da Defesa Civil: o mundo vai acabar? Entenda

Uma recomendação recente da Defesa Civil causou forte repercussão nas redes sociais. Ao orientar a população sobre como preparar uma mochila com suprimentos básicos para 72 horas em situações de emergência, o órgão despertou curiosidade e alimentou boatos entre internautas, que passaram a especular sobre um suposto desastre iminente.

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Diante das especulações, o governo esclareceu que a medida é de caráter estritamente educativo e permanente. A orientação faz parte de protocolos comuns de prontidão voltados a desastres naturais recorrentes — como enchentes, vendavais e deslizamentos —, sem qualquer vínculo com cenários apocalípticos ou alertas nacionais extraordinários.

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A agitação digital, no entanto, resgatou uma curiosa publicação científica de mais de seis décadas atrás. Em novembro de 1960, a renomada revista norte-americana Science estampou o artigo intitulado "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026", no qual pesquisadores traçaram uma data matemática limite para o crescimento demográfico acelerado da humanidade.

O cálculo da superpopulação de 1960

O estudo, conduzido pelo físico Heinz von Foerster em parceria com Patricia M. Mora e Lawrence Amiot, analisou dados históricos de crescimento populacional ao longo de séculos. A equipe concebeu uma equação empírica mostrando que, caso a taxa de natalidade da época mantivesse sua curva de aceleração sem restrições, a população alcançaria uma singularidade matemática em 13 de novembro de 2026.

Ao contrário do que afirmam postagens alarmistas, o artigo não previa cataclismos físicos, impactos de asteroides ou fim místico do planeta. Tratava-se de uma provocação matemática que alertava para a insustentabilidade biológica e social caso barreiras naturais, comportamentais ou políticas públicas não freassem a escalada populacional.

A resposta da demografia moderna

Nas décadas seguintes, a realidade global contrariou as premissas do modelo de Von Foerster. O ritmo de crescimento mundial desacelerou acentuadamente devido à urbanização, ao amplo acesso a métodos contraceptivos e à consolidação das mulheres no mercado de trabalho, fatores que reduziram drasticamente as taxas de fertilidade em todos os continentes.

Projeções recentes da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que a população da Terra atingirá o ápice apenas na segunda metade do século 21, caminhando para a estabilização. Assim, o cálculo de 1960 permanece apenas como uma curiosidade histórica sobre modelagem matemática, enquanto a cartilha da Defesa Civil reforça a importância cotidiana da cultura de prevenção contra eventos climáticos.

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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