Tempestade Charles em Portugal fecha escolas e cancela voos; o que se sabe
Escolas e repartições públicas consideradas não essenciais foram fechadas. Voos com saída e chegada a cidades como a capital Lisboa foram cancelados
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A capital Lisboa contabilizou 144 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas desde as 00hs desta quarta-feira (11/11) até às 12hs, período abrangido pelo aviso vermelho de precipitação da tempestade Charles.
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As inundações representam a grande maioria das situações registadas, com 128 ocorrências. Foram ainda contabilizadas cinco quedas de árvores, quatro quedas de revestimentos, quatro operações de limpeza de vias, duas quedas de estruturas e um salvamento terrestre.
O governo de Portugal declarou situação de alerta devido à tempestade que atinge grande parte do país hoje. As chuvas vêm acompanhadas de ventos que poderão atingir 150 km/h ao longo do dia, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Algumas escolas e repartições públicas consideradas não essenciais foram fechadas e alguns voos foram cancelados.
De acordo com a agência de notícias Associated Press, esta foi a primeira vez que as cerca de 8.000 escolas de Portugal suspenderam as aulas em todo o país devido à previsão de uma tempestade.
Ainda segundo a agência, algumas ruas de Lisboa ficaram alagadas devido a bueiros entupidos, uma rede nacional de supermercados fechou suas unidades e uma conferência internacional de tecnologia que aconteceria na cidade, com a presença de 70 mil pessoas, cancelou suas atividades.
A tempestade de Charles. Ela é formada por um sistema meteorológico de baixa pressão no Oceano Atlântico Norte.
Essas tempestades se formam, em geral, quando massas de ar quente e frio se encontram. O ar quente, por ser mais leve, sobe e favorece a formação de nuvens e chuva. Com isso, cria-se uma região de baixa pressão, para onde o ar das áreas vizinhas se desloca. Esse movimento dá origem aos ventos, que podem ganhar força e provocar tempestades.
Voos cancelados
Segundo o jornal português Público, entre partidas e chegadas, cerca de 220 voos foram cancelados nos aeroportos de Lisboa e Faro até às 9h20 do horário local, ou 6h20 no Horário de Brasília.
A maioria deles diz respeito a cancelamentos no Aeroporto Humberto Delgado, na capital, que é a principal porta de entrada e saída ao país.
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De onde vem o nome Charles?
O nome Charles não tem relação com características da tempestade nem foi escolhido aleatoriamente.
Portugal integra um grupo de países europeus — dos quais também fazem parte Andorra, Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo, Portugal — que compartilham uma lista previamente definida de nomes para batizar depressões atmosféricas.
A lista segue a ordem alfabética e alterna entre nomes masculinos e femininos. Na temporada 2026/2027, que começou em 1º de setembro, Charles aparece depois de Adam e Bruna, que atingiram a Península Ibérica nos últimos meses.
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