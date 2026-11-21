As lideranças do campo da direita, até aqui satélite do bolsonarismo, fazem malabarismos para alcançar dois coelhos em uma única cajadada: manter a referência do eleitorado raiz, que, segundo pesquisas, gira em torno de 12% e, ao mesmo tempo, ampliar os apoiamentos para além do segmento da direita antipetista, ganhando fôlego para atrair também eleitores independentes. O eleitor bolsonarista orgânico confere rápida tração para que uma candidatura sonhe em sobreviver ao primeiro turno. Mas é de fato com a flexibilidade de um discurso não radical que se ampliam apoios e a chance de se vencer no segundo turno. Eis o desafio da direita em tempos de país dividido: duas “personas” que pouco interagem, exibidas a públicos distintos, convivendo em um só corpo.

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São três as personalidades diretamente associadas ao bolsonarismo que disputam hoje o protagonismo no campo ao vislumbrarem uma avenida de oportunidades, com a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos. Duas delas se enquadram nessa dança cênica de dupla face: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF). O primeiro tem a clareza de que se em 2026 foi o tempo de desistir da candidatura ao Planalto para manter os laços de lealdade com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2030 será outro tempo. Além de próximo a encerrar o segundo mandato consecutivo no mais poderoso estado do país, na próxima eleição presidencial, Tarcísio já não será aquele que “deve” algo à família. Ao abrir mão da disputa em 2026 para firmar a “unidade” do campo em torno de Flávio Bolsonaro, tornou-se credor.



Para selar o “acordo” com Tarcísio, Flávio Bolsonaro apresentou, em março de 2026, a PEC 4/2026, propondo o fim da reeleição e deixando ao Congresso a definição do tempo de mandato. Mais à frente, depois do primeiro turno, quando Flávio já se vislumbrava presidente eleito, passou a falar em mandato de até seis anos. Se realmente tivesse sido eleito, Tarcísio de Freitas iria entrar na fila. Havia o projeto de anistia ampla e irrestrita a Jair Bolsonaro, que livre do crime e da inelegibilidade, poderia concorrer novamente na próxima eleição presidencial, desde que, para isso, Flávio renunciasse seis meses antes do pleito.



A Tarcísio não interessava tal desfecho. Reconheceu rapidamente a reeleição do presidente Lula (PT), mesmo quando Flávio, como fez o pai em 2022, anunciava “fraudes”. Tarcísio tampouco embarcou nos delírios do senador derrotado no pleito presidencial, que, dos Estados Unidos, chegou a divulgar uma primeira carta autoproclamando-se presidente do Brasil. Com a postura de respeito às urnas e declarações de “oposição responsável”, Tarcísio manda os seus recados ao eleitorado independente, enquanto apanha do bolsonarismo radical.



MICHELLE



Do ponto de vista da própria carreira, não só a Tarcísio interessava a derrota de Flávio Bolsonaro. Agora, a senadora eleita Michelle Bolsonaro torna-se a principal liderança no seio de uma família rachada, em que a disputa interna por protagonismo leva enteados a viverem às turras e em permanente tensão com a madrasta, percebida como aquela que quer “roubar” o legado político do pai. Para evitar críticas do bolsonarismo raiz, até aqui, Michelle comprou brigas dentro do PL para emplacar as candidaturas de suas aliadas e aliados com o argumento de que estaria autorizada pelo “seu Galego”.



Agora, já não precisa mais de anteparos para assumir a sua carreira política. Assim como Tarcísio, Michelle, que tem a estrutura de sua carreira fincada sobretudo entre fiéis evangélicas, vai continuar a oscilar entre perfis: o da moderação, que sinaliza para além do posicionamento ideológico-religioso e tenta apontar para aquela em condições de debater mérito das propostas de interesse do país. Ao mesmo tempo, ela deverá seguir exibindo afastamento político dos enteados.



Embora tenha dado grande visibilidade ao seu engajamento na campanha, principalmente do segundo turno, de Flávio Bolsonaro, a Nikolas a derrota do aliado saiu melhor do que a encomenda. Não à toa, parlamentares ligados a Eduardo e a Flávio têm responsabilizado Nikolas pela derrota do filho de Jair Bolsonaro em Minas. Os críticos consideram que assim como em 2022, ao rodar o país e se envolver na campanha, Nikolas divulgou o próprio nome e seguiu estruturando redes e alianças país afora, tendo por base as lideranças bolsonaristas.



Contudo, para fins do seu estilo de atuação política dependente do enfrentamento em narrativas pautadas pelo comportamento e em permanente confronto com o que chama de “a esquerda”, a vitória de Lula é mais interessante: seguirá na oposição ideológica, buscando brechas em toda e qualquer política pública anunciada pelo governo federal, para apresentar o seu próprio enquadramento dos fatos, não só ao seu público “antipetista raiz”, mas também expandindo conteúdos para além da bolha. Apoio das big techs para isso não lhe falta.



É mirando essa atuação que o parlamentar se lançou à presidência da Câmara dos Deputados contra a candidatura do atual presidente, Hugo Motta (Republicanos-PB), de vitória certa. Enquanto o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto luta para convencer Nikolas de que o partido ficará isolado na Câmara dos Deputados e sem ocupar espaços na Mesa Diretora e em comissões, o parlamentar mineiro não está preso a esse conceito.



Nikolas está mais interessado em não se vincular à candidatura de Hugo Motta, para quem converge o apoio de todas as legendas da esquerda à direita, até aqui, exceção ao PL. Depois de chamar a iniciativa de Nikolas de “loucura”, Valdemar Costa Neto recuou. O presidente do PL é pragmático o suficiente para saber que não pode brigar com o parlamentar mais votado da história da Câmara, que teve 3,11 milhões de votos, contribuindo para que o PL tenha, em 2027, um ainda mais robusto fundo eleitoral e partidário. Estima-se que o PL poderá alcançar algo próximo a R$ 2 bilhões em anos eleitorais, aí somados o fundo das eleições e o fundo partidário.

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Tudo indica que Nikolas seguirá em tom alto, firmando-se como referência da oposição. Diferentemente de Tarcísio e de Michelle, que vão jogar entre a moderação e o discurso radical. Explica-se até pela idade — terá 34 anos na posse de 2031, cinco meses abaixo do mínimo constitucional —, que o mantém fora da disputa presidencial de 2030.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.