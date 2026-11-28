Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de "bolsonaristas" as moscas que o incomodavam durante uma transmissão ao vivo neste sábado (28/11). O petista participava de uma live com o deputado federal André Janones (Rede-MG) e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, quando fez o comentário em tom de brincadeira.

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Durante a transmissão, Lula atribuiu a presença dos insetos ao período de chuvas e à quantidade de mangas que caem das árvores na residência presidencial, em Brasília.

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"O que está incomodando muito aqui é o seguinte: estamos numa época de chuva, e tem muita manga aqui. E porque acho que tem muita manga caindo no chão, também tem muita mosca enchendo o saco aqui. Essas moscas são bolsonaristas, estão me enchendo o saco aqui", declarou o presidente.

