Em meio às costuras para a composição do primeiro escalão do quarto mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caminha para sacramentar a permanência de alguns dos atuais titulares da Esplanada dos Ministérios. As definições, que devem ser oficializadas nos próximos dias, contemplam, sobretudo, quadros do Partido dos Trabalhadores.

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É o caso do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, que deverá ser mantido no posto, assim como Alexandre Padilha, à frente do Ministério da Saúde. A continuidade de ambos sinaliza a manutenção de quadros da confiança do petista em pastas estratégicas para o próximo mandato.

Outro nome que deve permanecer na Esplanada é o do ministro da Educação, Leonardo Barchini. Apadrinhado pelo senador Camilo Santana (PT-CE) e por um ex-titular da pasta, Fernando Haddad, Barchini deverá dar continuidade à condução das políticas educacionais no Lula 4.

O novo desenho ministerial também contempla o retorno de antigos auxiliares do chefe do Executivo, mas em outras funções. É o caso do senador eleito Rui Costa (PT-BA), que capitaneou a Casa Civil durante o terceiro mandato do petista e deverá assumir o Ministério de Minas e Energia (MME).

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A expectativa é de que Lula anuncie parte dessas definições nos próximos dias, à medida que avance nas negociações com as siglas que deverão compor a base de sustentação do governo no Congresso Nacional.