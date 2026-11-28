O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), de "figura especial" e disse que o país precisa de "gente do povo governando". Lula também destacou a trajetória política do governador eleito e classificou sua eleição como novidade no cenário brasileiro. A declaração foi feita na manhã deste sábado (28/11), durante uma live com o deputado federal André Janones (Rede-MG).

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Lula comentou o encontro que teve com Cleitinho na última quinta-feira (26/11), em Brasília (DF), no Palácio da Alvorada. Segundo o presidente, o convite para a reunião foi motivado pelo fato de Cleitinho ter sido eleito governador do segundo estado mais importante do país.

"O Cleitinho é uma figura especial. Se a gente fosse analisar, um companheiro que vendia alface virarum fenômeno da política de Minas Gerais, ganhar as eleições em primeiro turno, é uma novidade que não estava escrita em nenhum livro de sociologia desse país", ressaltou o chefe do Executivo.

E arrematou: "Tudo que o Brasil precisa é de gente do povo governando o país".

Na transmissão, Lula voltou a defender a cooperação entre o governo federal e a futura administração mineira, independentemente das diferenças partidárias.

"O que eu disse para o Cleitinho foi: 'Da parte do governo federal, a gente vai trabalhar para ajudar Minas Gerais'. E o Cleitinho foi simples: 'Olha, você me ajuda, e eu te ajudo'. Então, é uma troca de ajuda que acho que vai ser boa para o Brasil e Minas Gerais", declarou.

O presidente acrescentou que não cabe ao governo federal escolher o partido do governador e que sua responsabilidade é trabalhar com quem foi eleito pela população.

Reunião

Na quinta-feira, os dois se reuniram para discutir a dívida de Minas Gerais com a União, estimada em cerca de R$ 180 bilhões. O encontro contou com a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Cleitinho apresentou uma contraproposta para o pagamento do débito dentro das regras do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Ela será analisada por técnicos do Ministério da Fazenda, que já iniciaram as conversas com a equipe do governador eleito. Novas reuniões estão previstas para a próxima semana.

Após o encontro, Cleitinho afirmou que pretende pagar a dívida, desde que sejam estabelecidas condições compatíveis com a capacidade financeira do estado.

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Ele também classificou a reunião como um gesto de pacificação política e convidou Lula para sua posse, marcada para 6 de janeiro, no Vale do Jequitinhonha.