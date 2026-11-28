O governador eleito de Minas Gerais, senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), publicou em suas redes sociais neste sábado (28/11) um vídeo em que promete cortar "mordomias" da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).



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Segundo ele, a "tesourada" de gastos de sua gestão, que se inicia em 6 de janeiro, vai começar com o fim de um restaurante localizado dentro do prédio da estatal e que atende exclusivamente 30 diretores da companhia de energia.

De acordo com o governador eleito, que gravou o vídeo dentro do restaurante, cada prato de um dirigente custa R$ 400 por dia (cerca de R$ 3 milhões ao ano no total).

"Esse aqui é um restaurante da Cemig para atender 30 diretores. Esse restaurante maravilhoso custa anualmente R$ 3 milhões ao ano para atender 30 diretores, enquanto a Cemig tem 5 mil funcionários que não têm direito a essa mordomia. Sabe quanto que custa um prato desses diretores? Quatrocentos reais por dia, e quem paga essa conta aqui é você”, denunciou.

Cleitinho disse que não vai mais tolerar práticas como essa em nenhuma estatal ou órgão público.



"A partir do dia 6 de janeiro, essa patifaria, essa mordomia, vai acabar", assegurou no vídeo que, em cerca de duas horas, já soma quase 14 mil comentários, a maioria de apoio, e cerca de um milhão de visualizações.

Um dos comentários é do vice-governador eleito, Luiz Eduardo Falcão (Republicanos), ex-prefeito de Patos de Minas, que promete implantar essa mentalidade em todas as áreas do governo e também tornar a estatal mais eficiente.

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Na semana passada, o senador também criticou a licitação para a compra de celulares para senador e servidores públicos do Senado estimada em R$ 6 milhões. Ele ainda tem denunciado a ajuda de custo paga aos senadores no começo e fim de cada mandato e outros privilégios dos parlamentares.