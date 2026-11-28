BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) completa neste sábado (28) um mês longe do Brasil. Nesse período nos Estados Unidos, o candidato derrotado à Presidência segue tentando ditar o ritmo da direita, mas aliados reconhecem que a sua influência sobre a oposição diminuiu e pode se tornar residual num futuro próximo.



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De acordo com pessoas próximas, Flávio tem dividido sua rotina entre tentar se estabelecer com sua família nos EUA, para onde fugiu dois dias após o segundo turno das eleições, e acompanhar as articulações da direita no Brasil.



Políticos bolsonaristas ouvidos pela Folha de S.Paulo apontam que há dificuldade para manter contato com um líder que está no exterior e que, por isso, poucos têm conseguido um vínculo constante com o ex-presidenciável.



Ainda segundo interlocutores, o senador tem conversas diárias principalmente com o seu ex-coordenador de campanha, o senador Rogério Marinho (RN), que tentará derrotar Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para conseguir o comando do Senado.



Outros nomes com canal direto são os líderes do PL e da oposição na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) e Cabo Gilberto Silva (PB). Demais integrantes do partido reclamam que perderam contato com o ex-candidato. Esse grupo esperava dele uma participação maior e um papel mais ativo na mediação de conflitos internos.



Ao mesmo tempo, há receio em criticá-lo. Mesmo o grupo mais pragmático reconhece o recolhimento natural de Flávio após a derrota e teme criar divisões. A ala mais ideológica ainda aponta que o afastamento, apesar de danoso, não foi proposital, por considerar que o parlamentar precisou deixar o Brasil por ser perseguido politicamente.



À Folha de S.Paulo um deputado do PL exemplificou o pensamento ao afirmar que só o senador sabe o que é melhor para sua família, mas que a "vida que segue" para aqueles que ficaram no Brasil.



Resignados com a impossibilidade de ter uma liderança política atuando no Brasil, as alas da direita também não apresentam perspectivas do surgimento de um novo nome capaz de organizar o grupo, o que causa preocupação interna.



Há diferentes correntes, dos mais pragmáticos aos mais ideológicos, que passaram a disputar a hegemonia da direita. Essa dicotomia foi exposta na articulação bolsonarista sobre as presidências da Câmara e do Senado, principalmente com a ameaça de debandada de deputados caso o PL apoie a reeleição do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).



Aliados também afirmam que Flávio Bolsonaro acompanha a articulação de Marinho para derrotar Davi Alcolumbre, mas que não teve papel ativo sobre a disputa pela Câmara, apesar de ele já ter usado as redes sociais para se mostrar contrário a Motta. A situação no partido só foi resolvida esta semana, quando a ala pragmática do PL se deu por vencida e admitiu desafiar o atual chefe da Casa.



Opção para concorrer ao comando da Casa, o campeão de votos Nikolas Ferreira (MG) tem encabeçado o movimento anti-Motta e já afirmou em entrevista que uma aliança com o deputado paraibano tornaria sua permanência no PL insustentável.



Nikolas é um dos principais ativos do PL e uma eventual saída do partido poderia, além de representar um baque para o futuro da sigla, firmar uma nova corrente na direita. Na eleição, o deputado de 30 anos fez campanha para o senador e comandou o canal de mobilização "Tropa do Flávio" no WhatsApp, grupo que depois foi renomeado como "Direita Já". Nikolas negou ter sido o responsável pela mudança.



Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visto como sucessor natural do bolsonarismo, deve se concentrar no estado para evitar ser alvo da autofagia da direita, dizem interlocutores. Ele foi reeleito para o cargo em primeiro turno e foi defendido pelo centrão como opção para disputar a Presidência, antes de Flávio sair candidato.



Caso decida concorrer à Presidência em 2030, a avaliação é a de que Tarcísio deve pleitear o espaço de liderança conservadora no ano anterior ao pleito. Até lá, não deve se colocar como alternativa para evitar desgaste.



A esperança mais próxima de uma liderança política para a direita está em Rogério Marinho. Diferentes nomes do PL afirmam que, se ele vencer a disputa contra o atual chefe do Senado, passará a ser o nome com mais projeção no partido, e sobre ele recairá a expectativa de articular e mediar conflitos internos.



A eleição está marcada para fevereiro e, até lá, a direita no Senado ainda terá que se conciliar e chegar a um acordo sobre quem lançará como candidato de fato. No momento, o grupo não mostrou unidade e tem dois nomes já colocados: Marinho e a ex-ministra de Agricultura Tereza Cristina (PP-MS), vista como mais moderada. Eles afirmam, no entanto, que há acordo para que apenas um enfrente Alcolumbre -que deve receber apoio da base de Lula.



Caso fique nos EUA até o próximo ano, Flávio também assistirá de longe ao desempenho parlamentar de Michelle Bolsonaro (PL-DF), sua madrasta e com quem teve atritos, e dos irmãos Carlos (PL-SC) e Jair Renan (PL-SC) no Senado e na Câmara. Isso abre a possibilidade de que eles ofusquem o senador com o destaque que receberão à frente dos cargos.



Michelle foi a mais bem votada desde a redemocratização para o Senado no DF. Ativo nas redes sociais, Carlos atua como um porta-voz à militância bolsonarista com atualizações sobre a prisão e o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Jair Renan, 28, é um dos deputados da nova geração que vai engrossar a nova bancada do PL de 121 nomes na Câmara.



Hoje, com a cassação do mandato de Eduardo, Flávio é o único dos Bolsonaro no Congresso. Ele não pediu licença de seu mandato e participou de forma online, como ao registrar voto contrário ao ajuste fiscal da gestão petista, mas não mantém a interlocução política na Casa.



Sem indicar quando retornará ao Brasil, Flávio já disse que será novamente candidato ao Planalto em 2030 caso seu pai continue inelegível. Ele conversa com os apoiadores por meio das redes sociais e continua com as lives semanais às quintas-feiras, nos moldes do pai.



Flávio Bolsonaro foi derrotado por Lula em 25 de outubro, após ter sido o mais votado no primeiro turno. A derrota de virada, um feito inédito, deu um banho de água fria na direita. O partido admitiu o revés, mas, sem provas, o senador fala em fraude eleitoral. Ele divulgou uma carta em que se autodeclarava "o verdadeiro presidente" do país, mas recuou e se classificou como "líder do Brasil".



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Em entrevista ao New York Times, Flávio disse que levaria "para o túmulo" o segredo sobre como foi sua saída do país no fim de outubro. No dia anterior, ele tinha sido intimado a entregar o passaporte por ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.