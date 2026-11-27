O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou nesta sexta-feira (27/11) a suspensão imediata da tramitação de 14 emendas parlamentares apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Orçamento da União de 2027, no valor total de R$ 79,38 milhões. A decisão também impede qualquer ato destinado à execução dos recursos.

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A medida atende a um pedido do deputado federal Alencar Santana (PT-SP), que questionou a apresentação das emendas pelo senador enquanto ele permanece nos Estados Unidos.

Flávio está fora do Brasil desde 28 de outubro. Ele deixou o país depois da derrota no segundo turno das eleições presidenciais, após uma determinação do STF que proibia sua saída do Brasil e o obrigava a entregar seu passaporte.

Na decisão, tomada no âmbito da ação que investiga a aplicação desses recursos, Dino afirma que a situação tem semelhança com a de dois ex-deputados federais, Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), cujas emendas já haviam sido barradas pelo STF em decisão anterior.

Ao reproduzir os fundamentos da decisão anterior, Dino declara que “não existe exercício legítimo de função parlamentar brasileira com sede permanente em Washington, Miami, Paris ou Roma”. O ministro também considera que o mandato parlamentar não pode ser exercido em regime de “teletrabalho integral transnacional”.



O ministro aponta ainda que Flávio Bolsonaro teria deixado o país para evitar o cumprimento de uma ordem judicial do STF, no âmbito da PET 16.877/DF, que investiga o financiamento da cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo Banco Master, que inclui a entrega dos passaportes e a proibição de deixar o território nacional.

Segundo Dino, a conduta, caso confirmada, “pode configurar quebra de decoro parlamentar”. Antes de tomar uma decisão definitiva sobre o pedido de bloqueio das emendas, Dino determinou que o Senado Federal e o senador prestem esclarecimentos no prazo de cinco dias. A Casa deverá informar em que condições o parlamentar está exercendo seu mandato, se houve autorização para a viagem e se ele se encontra em missão oficial no exterior.

O Senado também deverá apresentar os recibos e registros das 14 emendas, incluindo informações sobre usuários, datas, horários, endereços de computador e geolocalização utilizados na elaboração e no envio das propostas pelo sistema do parlamento.

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Ao justificar a suspensão imediata, o ministro ressalta que a medida busca “resguardar a higidez do devido processo orçamentário e evitar a consumação de dano de difícil ou impossível reparação”. Depois de receber as manifestações, Dino decidirá sobre o pedido de forma definitiva, com possibilidade de submeter a decisão ao referendo do plenário do STF.