Um mês após ir aos EUA, Flávio Bolsonaro perde espaço entre aliados
Liderança do senador é posta em xeque por políticos da direita que criticam sua permanência nos EUA. Investigação da PF busca detalhes de rota secreta
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) completou um mês nos Estados Unidos. O parlamentar fugiu após perder o segundo turno da eleição presidencial, no qual foi superado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por 51,79% a 48,21% dos votos válidos (64,2 milhões contra 59,8 milhões).
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Segundo a colunista Letícia Casado, do Uol, Flávio Bolsonaro passou a ser descartado por antigos aliados. Integrantes do próprio campo político relativizam seu desempenho eleitoral, apontando que o resultado representou apenas uma herança do capital de Jair Bolsonaro.
Sob reserva, interlocutores avaliam que a ausência de vácuo de poder inviabiliza qualquer autoridade exercida do exterior, além de expressarem sentimento de traição com a saída do parlamentar do país em vez de permanecer para disputar e priorizar o projeto partidário. Oficialmente, no entanto, a narrativa mantida sustenta que a mudança para os Estados Unidos decorreu da necessidade de conter a perseguição política atribuída ao STF.
Por que Flávio Bolsonaro foi para os EUA?
O parlamentar deixou o território nacional em 28 de outubro, declarando que o deslocamento visava evitar retaliações judiciais decorrentes de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).
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A Polícia Federal investiga a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil?
Sim, a Polícia Federal (PF) investiga a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil. A apuração busca esclarecer as circunstâncias da travessia de fronteira. Isso ocorre devido a uma determinação cautelar de retenção de passaporte expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de inquéritos que tramitam na Suprema Corte.
Qual foi a rota de Flávio Bolsonaro para os EUA?
De acordo com apurações publicadas pela imprensa, o itinerário de Flávio Bolsonaro para os EUA envolveu deslocamentos por países vizinhos antes do destino final. O jornal "Folha de S.Paulo" noticiou passagem inicial por via terrestre até a Argentina. Já o programa "Fantástico", da TV Globo, relatou conexões aéreas regionais antes do embarque internacional.
Ao ser questionado sobre os procedimentos utilizados no trajeto, Flávio Bolsonaro declarou ao jornal norte-americano "The New York Times" que não detalharia as etapas da viagem.
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Como Flávio Bolsonaro tem votado no Senado?
Durante o período no exterior, Flávio Bolsonaro tem registrado votos por vias regimentais remotas no Senado. Enquanto isso, as bancadas de oposição no Congresso Nacional rearticulam suas rotinas de coordenação parlamentar.