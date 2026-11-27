O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) completou um mês nos Estados Unidos. O parlamentar fugiu após perder o segundo turno da eleição presidencial, no qual foi superado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por 51,79% a 48,21% dos votos válidos (64,2 milhões contra 59,8 milhões).

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Segundo a colunista Letícia Casado, do Uol, Flávio Bolsonaro passou a ser descartado por antigos aliados. Integrantes do próprio campo político relativizam seu desempenho eleitoral, apontando que o resultado representou apenas uma herança do capital de Jair Bolsonaro.

Sob reserva, interlocutores avaliam que a ausência de vácuo de poder inviabiliza qualquer autoridade exercida do exterior, além de expressarem sentimento de traição com a saída do parlamentar do país em vez de permanecer para disputar e priorizar o projeto partidário. Oficialmente, no entanto, a narrativa mantida sustenta que a mudança para os Estados Unidos decorreu da necessidade de conter a perseguição política atribuída ao STF.

Por que Flávio Bolsonaro foi para os EUA?

O parlamentar deixou o território nacional em 28 de outubro, declarando que o deslocamento visava evitar retaliações judiciais decorrentes de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia mais sobre a fuga de Flávio Bolsonaro

A Polícia Federal investiga a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil?

Sim, a Polícia Federal (PF) investiga a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil. A apuração busca esclarecer as circunstâncias da travessia de fronteira. Isso ocorre devido a uma determinação cautelar de retenção de passaporte expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de inquéritos que tramitam na Suprema Corte.

Qual foi a rota de Flávio Bolsonaro para os EUA?

De acordo com apurações publicadas pela imprensa, o itinerário de Flávio Bolsonaro para os EUA envolveu deslocamentos por países vizinhos antes do destino final. O jornal "Folha de S.Paulo" noticiou passagem inicial por via terrestre até a Argentina. Já o programa "Fantástico", da TV Globo, relatou conexões aéreas regionais antes do embarque internacional.

Ao ser questionado sobre os procedimentos utilizados no trajeto, Flávio Bolsonaro declarou ao jornal norte-americano "The New York Times" que não detalharia as etapas da viagem.

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Como Flávio Bolsonaro tem votado no Senado?

Durante o período no exterior, Flávio Bolsonaro tem registrado votos por vias regimentais remotas no Senado. Enquanto isso, as bancadas de oposição no Congresso Nacional rearticulam suas rotinas de coordenação parlamentar.