(FOLHAPRESS) - A ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, disse considerar legítima a mobilização popular em prol da indicação de uma ministra negra ao STF (Supremo Tribunal Federal), mas evitou tratar o tema como uma obrigação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ela, o governo é aberto ao diálogo e está disposto a acolher demandas da população.

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"Foi a primeira vez que essa pasta ganhou status de ministério, mais orçamento, mais estrutura e mais capacidade de avançar em políticas para aqueles que são maioria da população, pretos e pardos, e que ainda hoje ocupam as piores estatísticas em termos de acesso a direitos sociais", afirma.

Doutora em sociologia pela Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Rachel assumiu o cargo em abril, sucedendo Anielle Franco (PT), eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro. Em quase quatro anos, diz ela, a pasta destinou mais de R$ 850 milhões à juventude negra. Por meio do Sinapir (Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial), possibilitou a adesão de mais de 500 municípios e estados a políticas locais, além de criar ações para povos ciganos.

Entre as novidades deste ano está a Casa da Igualdade Racial, espaço para denúncias de racismo e acompanhamento especializado. A ministra cita ainda a renovação da Lei de Cotas no ensino superior e a reserva de vagas no Concurso Nacional Unificado. "Não fizemos sozinhos. Tudo isso mostra que a pauta da promoção da igualdade racial é transversal e necessária para tornarmos o Brasil um país ainda mais democrático", diz.

Segundo a ministra, acordos articulados com outras áreas, como a Saúde, para diagnóstico e tratamento de câncer em mulheres negras, podem proteger as ações da pasta frente às negociações de ajuste orçamentário a partir de 2027.

Outro ponto de discussão sobre o quarto mandato de Lula diz respeito aos rumores de que o petista estaria considerando transformar o ministério em uma secretaria vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

O Ministério lançou recentemente a Casa da Igualdade Racial, que tem um canal para que vítimas de racismo possam relatar o ocorrido. Como atua para intervir nesses casos?

RACHEL BARROS - A Casa é o primeiro equipamento público do Brasil voltado à promoção da igualdade racial, criado com estados e municípios. É um espaço de orientação jurídica e psicossocial, inclusão econômica e educação antirracista. Temos seis unidades -no Rio de Janeiro, em Salvador, Pelotas (RS), Fortaleza, Itabira (MG) e Contagem (MG)- e abrimos edital para expandir conforme o orçamento. O atendimento pode ser espontâneo ou agendado pela plataforma virtual, e o caso é direcionado a agentes negros capacitados para acolhimento social, psicológico e jurídico. Atuamos com as redes locais como porta de entrada qualificada, encaminhando ocorrências para órgãos como a defesa do consumidor, em casos de racismo no comércio, por exemplo. Além de denunciar, a população encontra ali qualificação profissional e atividades culturais.

O início do mandato de Lula 3 teve grande apelo à diversidade, com representantes de diversos grupos subindo a rampa do Planalto. Como a senhora avalia as conquistas da pasta nesses quatro anos e o desempenho do governo em termos de igualdade racial?

Esse terceiro mandato se comprometeu de fato com a diversidade. A primeira sinalização foi a criação do ministério, dando mais orçamento, estrutura e capacidade de avançar em políticas para pretos e pardos, que são maioria da população e ainda ocupam as piores estatísticas de acesso a direitos. Na regularização quilombola, fizemos 40% de tudo o que já foi titulado no Brasil. Expedimos 91 títulos -mais de 100 mil hectares e 11 mil famílias beneficiadas- e publicamos 79 decretos, passo anterior à titulação, abrangendo 280 mil hectares e 12 mil famílias. Foi uma revolução feita em parceria com a Fundação Cultural Palmares, o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a Advocacia-Geral da União.

Também criamos a primeira Política Nacional para Povos de Terreiro e Matriz Africana, com R$ 115 milhões investidos em editais, livros e economia do axé com outros 11 órgãos federais, no mesmo período em que o STF inaugurou o Oxé de Xangô, reconhecendo outras cosmovisões. Criamos ainda a primeira Política Nacional para Povos Ciganos, tornando o Brasil o segundo país no mundo com uma política voltada a esse grupo, que ainda é muito vulnerabilizado.

Tudo isso precisa de investimento. Como os planos de ajuste fiscal que estão sendo negociados pelo governo para o próximo ciclo afetam os recursos do ministério?

RB - Os recursos são sempre um desafio, mas não trabalhamos só com orçamento discricionário. A nossa pauta é transversal, e trabalhamos nesses quatro anos para mostrar o quanto os investimentos não devem ser restritos ao ministério, precisam estar na educação, saúde, desenvolvimento social, trabalho e emprego, turismo, microempreendedorismo.

Nosso plano plurianual demonstra isso. Avançamos nos recursos exclusivos para igualdade racial, de R$ 124 milhões para R$ 643 milhões, executados por 25 órgãos do governo federal em 2025. Conseguimos mais do que duplicar esse recurso discricionário que existe nas outras pastas para executar políticas para promoção da igualdade racial.

Fui a um território quilombola inaugurar o Minha Casa, Minha Vida executado pelo Ministério das Cidades. Estamos captando emendas e dialogando com parlamentares.

Na sua opinião, qual o maior objetivo do ministério e o que mais ele poderia fazer?

RB - O maior objetivo é mostrar que, sem promoção da igualdade racial, não tem democracia no Brasil. Isso nos orienta na titulação quilombola, nas ações afirmativas, nos direitos da juventude, nas iniciativas de trabalho e emprego. Esse objetivo não se encerra num ciclo de gestão, porque falamos de 358 anos de escravização negra no Brasil. Neste ano, a ONU reconheceu o tráfico transatlântico de pessoas africanas como o mais grave crime contra a humanidade. A criação do ministério foi uma decisão acertada de Lula, porque deu visibilidade a essa agenda.

Embora o governo atual seja mais aberto às pautas sociais, os avanços foram tímidos diante do que era esperado. Não houve, por exemplo, a indicação de uma mulher negra para o STF (Supremo Tribunal Federal). A senhora diria que fazer essa indicação é uma obrigação do presidente com a população negra?

Quero discordar que os avanços foram tímidos. Nunca numa gestão pública se investiu tanto em políticas sociais. Temos Pé de Meia, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, Pacto Brasil contra o Feminicídio, isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, investimento em microempreendedores, Gás do Povo, o maior Plano Safra da história. Fizemos políticas que geram transformação real. A população tem total direito de fazer a reivindicação. Assim como o ministério foi um pleito da população, a ocupação de cargos de liderança é legítima. Tivemos avanços nas ações afirmativas e na ocupação de cargos, e isso está no programa de governo para o quarto mandato.

Só para pontuar, falei dos avanços tímidos frente a pedidos da população negra. Então a senhora acredita que ele vai atender às demandas da população nesse sentido também?

RB - Naquilo que for possível e necessário, a população vai ser sempre atendida pelo governo. É nisso que eu acredito e é por isso que a gente trabalha.

Há uma discussão em aberto sobre quem seriam os próximos nomes na linha de sucessão do presidente. Que lideranças negras a senhora acredita que podem ganhar destaque nos próximos anos?

RB - Eu seria injusta se falasse um nome e esquecesse outros. Mas, pelo próprio processo eleitoral que tivemos, com ampliação de mulheres negras na bancada de deputados federais e chegada de lideranças jovens, temos muitas lideranças negras, inclusive pessoas que estão nos estados. Temos que nos preparar para dar continuidade ao legado que a última gestão de Lula vai deixar, ampliar políticas exitosas. Com quais lideranças vamos contar daqui a quatro anos ainda é uma aposta, mas, pela base do que conquistamos, com novos parlamentares, temos a possibilidade de deixar pessoas interessantes para dar continuidade aos avanços.

No início dos trabalhos da pasta, o ministério foi alvo de críticas de parte da população por supostamente priorizar mulheres negras. Que ações foram direcionadas para os homens negros, maiores vítimas de mortes violentas no país?

RB - O Juventude Negra Viva é um exemplo de política voltada para homens e jovens negros. Fizemos escuta com homens negros para tratar desse assunto, porque não nos esquivamos desse debate. Assim como há críticas de que não há políticas para mulheres negras, há cobrança por políticas para homens negros. Há uma demanda no Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial para destaque aos homens negros, e estamos acolhendo isso. Quando as pessoas não conhecem o trabalho, é mais fácil achar que falta. Mas esta é a primeira gestão, e não é uma política que se executa sozinha.

RAIO-X | RACHEL BARROS, 43

1983, Rio de Janeiro

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Carioca, candomblecista e flamenguista, é mãe de um menino e gosta de cantar no tempo livre. Segunda mulher negra a ocupar o cargo de ministra da Igualdade Racial, assumiu a pasta em abril de 2026, sucedendo Anielle Franco, após atuar como secretária-executiva e chefe da Assessoria Especial do ministério. Fruto das políticas de ações afirmativas implementadas no Brasil a partir de 2003, é doutora em sociologia pela Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), onde pesquisou sobre desigualdade, políticas públicas, direitos humanos e relações étnico-raciais.