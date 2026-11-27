A vereadora de Maringá (PR) Giselli Bianchini usou o plenário da Câmara Municipal da cidade para defender uma teoria da conspiração de que aviões estão causando chuvas e tornados no Sul do país.

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“Eu não vi ninguém, nenhum parlamentar, falar sobre isso: aviões que estão passando aqui no céu de Maringá, antes das tempestades, como se pulverizando ali o céu com uma nuvem”, disse. O vídeo da declaração viralizou nas redes sociais.

Na fala, a vereadora rebateu críticas de que estaria propagando uma teoria da conspiração: “Será que é teoria da conspiração mesmo? Porque logo em seguida as nuvens começam a ficar escuras e começa já a chuva, e aí vem a sequência dos vendavais, dos tornados”.

Giselli Bianchini justificou que os estados do Sul são alvos da conspiração porque são o “corredor das terras produtivas”, mas não explicou qual seria o interesse em levar incidentes climáticos para a região.

O Sul tem sido a região mais afetada pelo fenômeno batizado de “Super El Niño”, com efeitos mais intensos do que os esperados a partir do aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial.

Maringá sofreu com uma chuva devastadora no início do mês. O temporal foi provocado por um tornado de categoria F2 e derrubou árvores e postes, danificou imóveis e deixou diversos bairros sem luz por dias, com a prefeitura chegando a declarar calamidade pública.

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“Nós precisamos olhar tudo que está acontecendo. Se há influência de mãos humanas, tem que ser investigado. E nós, parlamentares, temos o dever de investigar. Isso, gente, é algo seríssimo”, completou a vereadora. Candidata a deputada estadual neste ano, Giselli teve menos de 10 mil votos e não foi eleita.

