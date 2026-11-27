A deputada federal Duda Salabert (Psol-MG) reagiu à decisão do banqueiro Luiz Carlos Trabuco, de aceitar o convite do presidente Lula (PT) para assumir o Ministério da Fazenda a partir do próximo ano. Para ela, o novo comando da pasta terá “conflito de interesses” e acende um “alerta social”.

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Filósofo, Trabuco é presidente do conselho de administração do Bradesco desde 2018. Em posts no X (antigo Twitter), Duda destacou que o banco registrou lucro líquido recorrente de R$ 7,1 bilhões no terceiro trimestre deste ano, com alta de 14,6% em comparação com 2025.

Ela avaliou que o Bradesco se deu bem mesmo com a “economia travada” no Brasil. “O país estagna, e o banco cresce. Quem vai cuidar da conta dos juros vem de dentro dela. Isso, na minha leitura, se chama conflito de interesses”, escreveu.

Duda também comentou posicionamentos do Movimento Brasil Competitivo (MBC), entidade que representa grandes empresas e cuja presidência foi assumida por Trabuco neste mês. “Em junho deste ano, o MBC propôs conter despesas obrigatórias, mais concessões, combater supersalários e desindexar benefícios previdenciários do salário mínimo. Desvincular benefícios do mínimo significa que aposentados deixam de receber os aumentos reais do salário mínimo”.

“Nesse fato vem a preocupação: quem vai defender milhões de aposentados quando o ministro for o homem que preside esse debate?”, questionou a deputada, que ressaltou que as pautas não necessariamente serão adotadas pelo governo Lula, apesar de serem indissociáveis do novo ministro.

“E outra: o mercado já comemorou (Ibovespa subiu mais de 6%, e o Bradesco chegou a saltar 8%). Quando o mercado aplaude, um alerta social acende”, completou.

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Duda finalizou com recado duro ao governo e cobrança aos apoiadores: “A entrada de Trabuco no governo significa o sistema financeiro avançando sobre a Fazenda. Cabe a nós resistir e lutar”.

